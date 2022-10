Después de que hace unos días Pablo Pisa, novio de Steisy, abandonara el plató, dolido por la relación que mantiene su chica con Dani en Pesadilla en el paraíso, el joven volvió ante las cámaras este domingo en El debate.

Aunque en un principio tenía la firme convicción de dejar a la exviceversa, lo cierto es que el programa programó un cara a cara entre ambos que, al final, dejó su relación en el aire. Fue un encuentro por videollamada lleno de momentos emotivos, reproches y muchas lágrimas.

Se produjo después de que la propia Steisy pudiera ver los vídeos de su relación con Dani, algo que hizo entender la postura de su novio. "Quiero verle feliz, si le hago daño no quiero que lo reconduzca. Le he avergonzado. Creo que me he evadido de forma errónea. Perdona, mi amor", le dijo rota en lágrimas. "No tengo un sentimiento de amor para nada, mi forma de ser me ha jugado una mala pasada", justificó ella.

"Pablo no puede ser más bueno, lo que está aguantando... No sé ni si me merece... Espero que lo que ha dicho no sea definitivo porque si no he mandado mi vida a tomar por culo. Me he cargado mis sueños, mi futuro, mi concurso, mi dignidad y mi pareja y no me da vergüenza admitirlo. Se me ha ido de las manos y lo peor es que se me ha ido con una persona por la que no tengo ningún sentimiento de amor. No puedo echar marcha atrás. Ojalá", reconoció, refiriéndose a lo que siente por su compañero de concurso frente a lo que siente por su novio.

Ya en el cara a cara, ella tomó la palabra. "Solo te puedo pedir perdón. No tengo sentimiento de amor por él, para nada. Mi forma de ser me ha jugado una mala pasada. Yo nunca hubiera aceptado una relación tradicional y lo hago por ti. Sé que llevo manipulada y engañada todo mi concurso y he dejado que sea así por gilipollas", reconoció Steisy.

Por su parte, Pablo dijo: "Te han puesto un resumen de dos minutos. Yo lo he estado viendo durante dos meses. Ha sido complicadísimo defenderte. He tenido que escuchar que decías que te aburres conmigo, que soy una persona de 80 años, que te faltan cosas conmigo en el sexo. Son cosas que me dejan en ridículo en televisión".

Entonces, la televisiva, sin parar de llorar, le volvió a pedir disculpas. "Solo te puedo pedir perdón. Soy consciente que la he cagado. Nada de esto me ha merecido la pena si tú me dejas, pero no quiero que estés con alguien que te haga daño. Yo misma me he hecho el peor regalo, lo siento. Por hacerte sufrir, llorar, no dormir, por tu familia...".

Al nombrar a su familia, Pablo también se rompió: "Ahora veo a la Patri que yo conozco. Me descoloca para bien, tengo ganas de darle un beso. Las cosas no se demuestran con palabras, sino con hechos. Si me quieres, no quiero que vengas a casa y me pidas perdón. Quiero que te quedes y me demuestres semana tras semana a mí y a todo el mundo cómo eres tú. Así que quédate y gana este puñetero concurso", terminó la lacrimógena conversación.