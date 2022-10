Eva González y Cayetano Rivera, en crisis: viven separados desde hace meses

Crisis en el matrimonio formado por Eva González y Cayetano Rivera Ordóñez. Según la revista ¡Hola!, viven separados desde hace unos meses con el fin reflexionar sobre su futuro juntos después de trece años de relación y casi siete de matrimonio.

Según la misma información, aunque nada hacía presagiar esta noticia, lo cierto es que en los últimos meses han sido muy escasas las ocasiones en las que se les ha podido ver juntos. En concreto, desde la pasada primavera.

No es la primera crisis en el matrimonio, aunque lo cierto es que, hasta ahora, Eva y Cayetano han superado todos sus baches. Eva González y Cayetano Rivera han superado todos sus baches. Como el de Karelys Rodríguez, en 2019, que, lejos de separarlos, afianzó más si cabe su relación.

En ese momento, se mudaron a Sevilla junto a su hijo en busca de calma y sosiego. Sin embargo, ahora, tres años después, parece que necesitan un respiro para volver a poner las cosas en orden en su relación y habrían decidido dejar de compartir ese mismo techo.

Hace unos meses, coincidiendo con la presentación de La Voz, la prensa aprovechó para preguntar a la andaluza por el desembarco de Fran Rivera, su cuñado, en la música y si le veía como posible participante en el concurso de talentos de Antena 3.

"No le he escuchado, pero claro que podría venir, de hecho aquí no importa quién sea, porque los coach no le ven, así que si canta bien entra y si no, pues para su casa", decía en tono bromista la presentadora.