Este domingo, Nuria Roca, Juan del Val, Gonzalo Miró, Berni Barrachina, Sara Ramos y Nacho García debatieron en La Roca acerca de los celos, las relaciones sexuales y las segundas oportunidades.

"Los celos no tienen tiempo. El recuerdo también te pone celoso", dijo Del Val. "¡Qué reflexiones haces, cariño", le reconoció Roca, su mujer.

Para Nacho García, "liarse con un ex no cuenta", ya que "viene tolerado por la Constitución española", bromeó.

El debate en la mesa estaba creado, por lo que la presentadora quiso zanjarlo con la pregunta para todos: "¿Tienes relación con tus ex?", cuestionó al resto de colaboradores.

Lo que no sabía la valenciana es que esa pregunta se le volvería en contra, ya que ella misma contestó que "no", algo que no gustó a Del Val. "¿Cómo que no? ¡Tú sí! No puedes mentir, te debes a tu audiencia", afeó el escritor a su mujer.

Con cara de aprieto, Nuria alcanzó a decir: "He dicho al final que sí". Además, animada por su propio marido, que la apretó hasta el límite, reconoció que ha quedado "a cenar" con él.