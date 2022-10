Norma Duval desvela detalles de su familia: "A mi abuelo le fusilaron en la guerra"

Norma Duval, la aspirante más polémica de MasterChef Celebrity 7, se despedía esta semana de los fogones del concurso de La 1 tas haber estado varias semanas en la cuerda floja y protagonizar continuas discusiones con sus compañeros.

Ahora, la vedette ha concedido una entrevista en la que se abre en canal, destapando varios episodios de su familia hasta ahora desconocidos para el gran público. Y es que en su vida no fue todo color de rosa, porque tuvo que echarse a su familia a la espalda desde muy joven.

"Mi familia siempre ha sido lo primero. Mi padre se crio sin madre y a mi abuelo le fusilaron en la guerra", admite la vedette en una entrevista para El Debate.

Eso provocó que los suyos se unieran y fueran como una piña. "Creo en la familia, es mi pilar", comenta.

Además de hacer un repaso a sus trabajos, Norma asegura que ahora vive tranquila, aceptando algunos trabajos en televisión y en campañas. "He vivido muy bien. He trabajado muchísimo, pero también me lo he gastado. No entiendo el esfuerzo de hacer el sacrificio, ganar mucho y vivir roñica".

Norma Duval anunciaba el pasado marzo que había puesto fin a su relación con Matthias Kühn tras 13 años de relación e incluso con planes de boda en el horizonte.

Sin embargo, meses después la vedette y el empresario se volvieron a dar una oportunidad en forma de reconciliación, que llegaba tras haber superado otra crisis hace siete meses. "Había unas cosas que teníamos que solucionar para nuestro futuro. Necesitábamos un tiempo de tranquilidad y reflexión para llegar a los acuerdos a los que hemos llegado para que no se resquebraje en el futuro nuestra relación. Lo hemos solucionado todo y estamos muy, muy bien hasta el final de nuestra vida. Ya llevamos trece intensos años juntos", comenta ahora sobre su relación.