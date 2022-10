Un nuevo cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, una nueva ocasión para comprobar que el Gobierno de España ni tiene proyecto ni aspira a tenerlo. Sánchez ha acudido al debate ya derrotado, copiando párrafo a párrafo su intervención en el Congreso, como un estudiante acude a un examen sin estudiar y en el que ya sabe el resultado que obtendrá.

Tenemos un presidente del Gobierno que se sabe derrotado pero que pretende resistir hasta el final, durmiendo en el plácido colchón de la Moncloa, aunque eso signifique que España acabe sumida en un profundo caos. Un presidente al que no le importa que, por ejemplo, las familias de la ciudad madrileña de Fuenlabrada no puedan llegar a fin de mes o las empresas de este municipio condenado por el socialismo no puedan hacer frente a la enorme subida de la factura de la luz.

Pero, para desgracia de Sánchez, no pensamos callarnos, como dijo Feijóo. No pensamos callarnos mientras el gobierno se sube el sueldo un 4% en mitad de una grave crisis económica y social. No pensamos callarnos mientras asaltan todas y cada una de las instituciones de este país para controlarlas e inundarlas de afines. No pensamos callarnos mientras, a las puertas de un invierno, haya gente que no puede encender la calefacción, por mucho que eso desde el Falcon no se vea. Ni pensamos callarnos viendo cómo se deslegitima la propiedad privada en nuestro país, convirtiéndonos en un paraíso para los okupas.

Tenemos un gobierno en España experto en cortinas de humo, en introducir debates estériles para tapar lo verdaderamente importante, para ocultar el descrédito internacional al que nos han condenado. Una crisis perpetua con un gobierno que nos quiere sumir en la más profunda miseria para luego erigirse como nuestros salvadores. Así ha funcionado siempre el socialismo. Primero te arruinan, te asfixian a impuestos, te controlan hasta el último reducto de tu vida, para luego venir a rescatarte, a tutelarte y a que, además, se lo agradezcas en forma de voto.

Pedro Sánchez ya no engaña a nadie más. Ni nos vamos a callar ni le vamos a dejar.