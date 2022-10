Carlos Latre confiesa que llegó a pesar 120 kilos y por qué y cómo perdió 40: "He sido un acomplejado toda mi vida"

Carlos Latre fue uno de los invitados este sábado de La gran confusión, el programa que presenta Xavier Sardà en La 1 de RTVE. El humorista acudió para hablar del tema del día, que era la belleza y la cirugía estética.

De esta forma, Latre confesó cuál fue su peor momento respecto al tema de la estética y cuándo se produjo. Así, contó que ocurrió durante la época de Cróncias Marcianas, programa en el que colaboraba y que lo lanzó definitivamente a la fama.

"He sido un acomplejado toda mi vida", confesó el cómico, acompañado en plató por el propio Sardà y el otro invitado de la noche, Boris Izaguirre. Pero la revelación no se quedó ahí, ya que Latre indicó que llegó a pesar 120 kilos, y ese fue un punto de inflexión para decidir dar un giro de 180 grados a su vida.

"En Crónicas Marcianas llegué a pesar casi 120 kilos. Y me quité 40 cerrando la boca, con ayuda médica y mucha determinación", relató, antes de contar el momento en el que se dio cuenta de que tenía que perder peso: "Me vi en un vídeo caminando. Me vi con andares de una persona obesa y no me gustó".