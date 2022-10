Zelenski se confiesa en una entrevista: "No estoy preparado para acostumbrarme a la guerra"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha ofrecido una entrevista con la cadena pública de televisión de Canadá, CBC, en la que ha mostrado un perfil menos conocido sobre cómo está viviendo el conflicto.

"No me permito acostumbrarme", dijo. "Vivo con la idea de que no estoy preparado para acostumbrarme al sufrimiento, para acostumbrarme a la guerra", dijo Zelenski en la entrevista.

"Quiero seguir siendo humano, solo un humano común, independientemente del hecho de que soy presidente", dijo, y agregó que intenta, siempre que su equipo de seguridad lo permite, salir e incluso conducir, para disfrutar de un poco de vestigios de una vida normal.

Zelenski dijo que cuando encuentra un momento para relajarse, trata de aprender lo que está pasando en el resto del mundo. Eso, dijo, inevitablemente conduce a pensamientos sobre cómo podría ser la vida después de la guerra.

El presidente ucraniano confiesa que no está seguro de qué tipo de relación tendrá su pueblo y su país con Rusia después de la guerra. "Se llevaron a demasiadas personas, demasiadas vidas", dijo Zelenski. "La sociedad no los perdonará", añadió.

El futuro de Ucrania y sus perspectivas de una relación estable con sus vecinos rusos dependen "del precio que se pague por la devolución de nuestras tierras", dijo Zelenski.

"Será la elección de nuestra sociedad si hablar con ellos o no hablar en absoluto, y por cuántos años, decenas de años o más", dijo. "Cuánto pasará, después de esta guerra, hasta que estas sociedades comiencen a comunicarse nuevamente. Pero nadie lo sabe", concluyó.

Lo que sí tiene claro es el destino del pueblo ucraniano: "La gente obtendrá seguridad, la gente obtendrá la civilización europea, la gente obtendrá paz, protección, fronteras, salarios", dijo. "Los inversores no se asustarán, sino que invertirán dinero en un país que no está en guerra. Eso es lo que obtendrán esas personas. No somos nosotros, somos todos", agregó.

"Si algunos de ellos quieren seguir siendo ciudadanos de la Federación Rusa, bueno, no hay problema", dijo. "Nadie va a perseguir a esa persona. Esta persona puede simplemente ir a la Federación Rusa y vivir allí. Es tan simple como eso", concluyó.