Captan un motín de soldados rusos movilizados: "Nos han amenazado con la cárcel"

Un vídeo difundido en redes sociales y captado en un campo de entrenamiento de soldados rusos con destino a la guerra de Ucrania ha captado un conato de motín entre los militares.

Tal y como recoge el Daily Mail, en las imágenes se ve cómo uno de los reclutas se gana los vítores de sus compañeros después de sugerir que los soldados deberían derrocar a sus líderes.

El soldado rebelde habló sobre la falta de respeto que los soldados tienen por Putin y sus comandantes, y reprendió a un oficial invisible por usar amenazas para que la gente se uniera a la causa.

El militar se burló también de la política de reclutamiento en su región —la república de Tuva en Siberia—, consistente regalar un carnero a cada familia de los movilizados.

Russian mobilised soldiers stage mutiny and hit back at Putin#UkraineWar pic.twitter.com/0DiUXr1RyX — PRIME TIME SCOOP (@prime_scoop) October 23, 2022

"Le das a nuestras familias, niños, un carnero y algunos comestibles", dijo, y agregó despectivamente: "¿Qué es esto?". El reservista reveló en su discurso que fueron amenazados cuando fueron reclutados.

"Nos dijeron que si no íbamos allí (a Ucrania), nos encarcelarían", dijo. "No ayudarían a nuestras familias, suspenderían todos los pagos... No hay suficientes walkie-talkies para nuestros escuadrones... ¿Cómo nos comunicaremos (en la zona de guerra)?", prosigue.

Las imágenes ponen de manifiesto dos de los problemas de las tropas rusas en Ucrania: uno, la desigualdad territorial a la hora de reclutar soldados (Tuva es una de las regiones de las que más militares han salido) y la falta de equipamiento de las tropas.