Un exgeneral de EE UU revela el motivo por el que Putin no podrá lanzar un ataque nuclear

Desde que el pasado mes de febrero Rusia decidiera invadir Ucrania, la sombra de un conflicto nuclear no ha dejado de planear. Y desde que sus avances no son efectivos, el propio régimen del Kremlin no ha ahorrado en su dialéctica pronuclear.

Pero pese a que el miedo está ahí, algunas voces intentan poner calma. El teniente general Ben Hodges, excomandante del Ejército de EE UU en Europa, cree que aunque Putin tomara la decisión, esta no se llevaría a cabo porque sus propios líderes militares lo evitarían, tal y como recoge The Sun.

El punto de vista de Hodges es compartido por un oficial retirado del ejército británico, el coronel Richard Kemp, quien dijo que Putin "tendría un problema" si decide pasar a la acción atómica.

Tanto el general Hodges como el coronel Kemp estuvieron de acuerdo en que se puede obtener muy poca ventaja en el campo de batalla mediante el uso de una bomba nuclear táctica: armas de pequeño rendimiento diseñadas para usarse en la línea del frente.

Y aunque probablemente tendría un impacto psicológico, simplemente serviría para cauterizar la condena internacional en su contra y un mayor apoyo para los ucranianos.

"No cambiarán las condiciones"

El general Hodges dijo: "Lo que veo es que los rusos piensan, '¿qué ventaja obtenemos? Ninguna'. No cambiará las condiciones en el campo de batalla que harían que los ucranianos se detuvieran: están concentrados en un lugar donde una gran parte de sus fuerzas pueden ser destruidas".

"El Estado Mayor ruso es lo suficientemente profesional como para saber que si usan un arma nuclear táctica, sería imposible que Estados Unidos no se involucrara más. Entonces, cuando piensas que si no hay una ventaja en el campo de batalla, solo obtienes una desventaja", dice Hodges.

"Es por eso que creo que la gente alrededor de Putin dice '¿por qué haríamos esto?', y creo que hay gente a su alrededor que está planeando 'la vida después de Putin'. ¿Están realmente preparados para lidiar con una respuesta estadounidense u occidental?", se pregunta el general.

El general Hodges dijo que cree que Rusia enfrentará una respuesta "dolorosa" y "decisiva" de Occidente si Putin opta por usar armas nucleares. Putin necesitaría que todo el Estado Mayor estuviera de acuerdo con esto, y no estoy convencido de que eso sea probable", zanjó.

"No es sólo él quien tiene la última palabra"

Por su parte, el coronel británico Kemp se expresa en términos militares. "Incluso si decide que está arrinconado y no tiene otras opciones y quiere lograr algo mediante la liberación nuclear, creo que podría encontrarse con un problema con la cadena de mando", dijo.

"No es solo él quien tiene la última palabra, hay alrededor de cinco niveles de personas que tienen que estar de acuerdo. Es muy posible que entre esos cinco haya personas que no estén de acuerdo. Espero que Occidente haya estado trabajando en esos individuos para tratar de persuadirlos de que este no es el camino correcto", dijo Kemp.

El coronel Kemp, que fue comandante de las fuerzas británicas en Afganistán, cree que esto significa que el uso de una bomba nuclear por parte de Putin ahora es "menos probable que más probable", pero advirtió que Occidente aún debe tomar las amenazas de Putin "en serio".