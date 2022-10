La renovación de la L1 entre Sol y Valdecarros anticipa un cierre del tramo de hasta 4 meses

Metro de Madrid prepara una renovación integral del trazado sur de la línea 1 (L1), entre las estaciones de Sol y Valdecarros. La Consejería de Transportes e Infraestructuras prevé invertir en estos trabajos más de 23,1 millones de euros para reducir los tiempos de recorrido e implantar mejoras tecnológicas, entre otros objetivos. El departamento que dirige David Pérez aún no concreta la fecha para iniciar los trabajos ni cuánto van tiempo van a durar.

Los pliegos de la intervención, que se han publicado recientemente, apuntan a que la intervención podría alargarse durante 10 meses. De ellos, durante algo más de cuatro el citado tramo de la L1 permanecería sin servicio. Según esta documentación, los trabajos de renovación se van a dividir en dos fases: una primera entre las estaciones de Sol y Atocha y la segunda entre Atocha y Valdecarros.

Las labores a realizar son comunes a ambos tramos: tres meses de intervención previa sin cierre de servicio, porque los técnicos se desplegarían de 2.30 a 5.00 horas de la madrugada, y un máximo de 129 días de trabajos con cierre de la línea.

Estas jornadas incluyen unas dos semanas para labores de retirada del amianto, intervenciones en la línea de tensión y varios días de pruebas dinámicas y 'marchas en blanco', esto es, circulación de vehículos sin pasajeros para comprobar que la renovación ha ido según lo previsto y no hay incidencias. El periodo de obras se cerraría con otros tres meses de labores durante la madrugada, cuando no hay servicio de metro, por lo que la circulación de trenes no se vería afectada.

Aunque desde el Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso no precisan cuándo se va a llevar a cabo el plan integral de renovación y mejora de las instalaciones, es previsible que se ejecute ya en 2023, porque lo que sí que confirman desde el Gobierno es que hay prevista otra actuación en esta línea en 2024. Concretamente, en el tramo norte, esto es, entre las estaciones de Sol y Chamartín.

Con esta obra, el Gobierno regional reducirá los tiempos de recorrido de los trenes y realizará mejoras en el confort en la marcha y también mejoras tecnológicas, de acuerdo con fuentes de la Consejería de Transportes. Este segundo capítulo de trabajos van encaminados a aumentar la fiabilidad de las instalaciones y reducir las labores y los costes de mantenimiento de vía, entre otras acciones.

El proyecto incluye la eliminación del balasto, que son las piedras que pueden verse en algunos tramos, así como de las traviesas de madera. "Se colocará una nueva plataforma de vía de hormigón renovando los sistemas de sujeción y apoyo del carril, así como nuevos aparatos de vía de alta tecnología", detalla fuentes de la Consejería de Transportes.

Esta es la segunda intervención de gran calado que realiza Metro de Madrid en la L1, que es la línea más antigua del suburbano madrileño y la segunda con mayor número de viajeros. El trazado está a punto de cumplir 103 años, ya que se inauguró a finales de octubre de 1919, y solo entre enero y agosto de este año el número de usuarios de este línea ascendió a 53 millones de personas, de acuerdo con los datos facilitados por la empresa pública.