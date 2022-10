El aviso del Gobierno si encuentras esta carta en el buzón: "No somos nosotros. No piques"

Cada día encontramos en nuestro buzón todo tipo de cartas y folletos, pero si hallas una carta en concreto, debes ponerte en alerta rápidamente, porque se trata de un fraude.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha avisado a los ciudadanos a través de las redes sociales de que han detectado casos de personas que están recibiendo en el buzón de sus casas una carta en la que unos estafadores se hacen pasar por el organismo para obtener los datos de sus víctimas.

En la carta, con membrete del citado Ministerio, se lee: "Desde la seguridad social nos ponemos en contacto con usted porque es necesario que nos envíe la siguiente documentación debido a que la ley que entró en vigor el pasado mes y debido al ataque informático en los sistemas de Hacienda y Seguridad social muchos datos de los datos de los ciudadanos se han perdido".

Prosigue la carta fraudulenta: "ante todo va a haber un incremento de las prestaciones, jubilaciones" y la misiva solicita que la víctima envíe una fotocopia del DNI, una "foto del extracto bancario donde aparezca como titular o autorizado en una sucursal bancaria".

Además, los delincuentes solicitan una estimación de lo que cobró el mes pasado. La carta dice que el supuesto incremento de las pensiones será de entre 75 y 150 euros.

"Si has recibido esta carta, te lo confirmamos: es un FRAUDE", dice el Ministerio en su aviso en redes sociales. "No somos nosotros. No piques", añaden en su comunicación.