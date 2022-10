El mágico momento en el que una niña con síndrome de Down da sus primeros pasos

Este es el conmovedor momento en el que una niña de dos años con síndrome de Down dio sus primeros pasos. Su madre, Jessica Quarello, que es creadora de contenido, capturó el bonito momento en su casa en Hoboken, Nueva Jersey. El vídeo enseña a la pequeña Adeline dando sus primeros pasos mientras su madre y su hermana Charlee la observan con alegría.

Jessica ha estado documentando la vida de Addie en sus redes sociales desde que nació y además intenta concienciar y enseñar a sus seguidores cómo es esta discapacidad. Después de publicar este vídeo en TikTok, se viralizó y obtuvo más de 100.000 me gusta y 6.500000 visitas. "Sabía que era un momento especial, pero no me di cuenta de lo viral que sería", cuenta.