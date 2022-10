Quién lo pagará, cuándo empezará a operar, quién lo construirá... Todo lo que se sabe del gasoducto BarMar (y lo que todavía se ignora)

La guerra de Ucrania y la consecuente crisis energética han obligado a Europa a mirar hacia el sur para subsanar su dependencia del gas ruso. El esfuerzo por diversificar los puntos de entrada de energía se ha materializado finalmente en un proyecto para construir un 'Corredor de Energía Verde', bautizado como BarMar, que transportará gas e hidrógeno desde Barcelona hasta Marsella.

La futura infraestructura es fruto de un acuerdo firmado el jueves por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus homólogos francés y portugués, Emmanuel Macron y António Costa, respectivamente, y ha sido la alternativa adoptada para salvar las discrepancias de Francia en torno al MidCat. Aunque la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya ha adelantado algunas claves sobre la financiación y las fechas del nuevo proyecto, son muchos los detalles que quedan por concretar.

¿Qué es el BarMar?

El 'Corredor de Energía Verde' que España, Francia y Portugal acordaron construir este jueves ha sido bautizado extraoficialmente como BarMar en referencia a las dos ciudades que conectará la futura infraestructura: Barcelona y Marsella. Ambos puntos quedarán unidos por un tubo submarino que posibilitará el transporte de gas e hidrógeno desde la Península Ibérica hasta Francia y que permitirá a los países del centro y este de Europa contar con una nueva fuente de suministro, frente a la actual dependencia del gas ruso.

El nuevo BarMar de Barcelona a Marsella. Henar de Pedro

El BarMar es una infraestructura alternativa al gasoducto MidCat, un proyecto de interconexión gasista entre España y Francia a través de los Pirineos y encallado por las reticencias del país galo, más centrado en la energía nuclear. Del lado contrario, Madrid y Lisboa apoyaban el proyecto y contaban con el favor de Alemania, especialmente vulnerable ante un hipotético corte de suministro por parte de Rusia.

¿Qué transportará?

Si bien inicialmente canalizará gas de forma temporal y en una "proporción limitada", la nueva infraestructura ha sido planteada para transportar principalmente hidrógeno y otros gases renovables, de ahí su nombre 'Corredor de Energía Verde'. La Unión Europea estima que el hidrógeno renovable, es decir, aquel producido a partir de energías renovables se convierta en los próximos años en una alternativa a los combustibles fósiles.

¿Qué diferencias tiene con el MidCat?

Mientras que el MidCat planteaba una interconexión a través de los Pirineos, mediante 226 kilómetros de tubería que unirían Hostalric (Girona) con la localidad francesa de Barbaira, pasando por Figueras (Girona) y Le Perthus (Francia); el trazado alternativo del BarMar es submarino y conectará Barcelona con Marsella a través del Mar Mediterráneo. La ministra Ribera reconoció este viernes que el corredor que ahora se plantea llevará "más tiempo" que la propuesta original, porque parte de cero.

Además, también se ha invertido el orden de los factores en lo que a fuentes de energía respecta. Al contrario que el BarMar, el MidCat fue concebido para transportar gas y subsidiariamente en un futuro hidrógeno renovable. Este cambio evidencia los avances de Europa en materia de transición ecológica, acelerada por la actual crisis energética. "Europa está inmersa en convertirse en un referente de exportación de energía verde y en particular de hidrógeno verde", ha expresado este viernes Sánchez.

¿Cuándo estará operativo el BarMar?

Los detalles sobre los plazos de construcción y puesta en marcha del BarMar no se han fijado todavía. Sánchez, Macron y Costa se han emplazado a una reunión el 9 de diciembre en Alicante, en el marco de la Cumbre Euromediterránea, en la que concretarán estas cuestiones. "Es la fecha de referencia para poder presentar el proyecto", ha expresado Ribera.

No obstante, la vicepresidenta tercera del Gobierno ya ha aclarado este viernes que la nueva infraestructura "no empezará a construirse inmediatamente". En cuanto a la fecha en la que podría estar operativo, tampoco ha precisado nada. "Tendremos que analizar si son cinco, seis, siete años", ha señalado. Por lo tanto, de cumplirse esos cálculos iniciales, el BarMar no estaría operativo como mínimo hasta 2027.

¿Cómo se va a financiar?

Es también poco lo que se sabe hasta el momento sobre los costes y la financiación del BarMar. Tanto Sánchez como Ribera se han limitado a remitir a la cita de diciembre, a la que está invitada la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La titular de Transición Energética ha dicho confiar en que "la mayor parte" del proyecto se sufrague mediante fondos europeos, aunque ha evitado estimar el coste.

"Nuestra intención es poder presentar el proyecto a las convocatorias de infraestructuras de interés comunitario y que haya una financiación europea que sufrague la mayor parte del proyecto", ha explicado Ribera, argumentando que se trata de una infraestructura "con vocación europeísta y solidaria". En este sentido, el hecho de que el BarMar vaya a canalizar hidrógeno renovable puede ser determinante, ya que Bruselas no quiere financiar más infraestructuras para energías fósiles, sino que prefiere concentrar sus esfuerzos financieros en las energías renovables.

¿Quién lo construirá?

Dado el embrionario estado del proyecto, se desconoce todavía quién construirá el nuevo corredor, si bien Ribera ha apuntado a la capacidad de la Empresa Nacional del Gas (Enagás) para participar en el proyecto. "Recordemos que Enagás tiene experiencia en este tipo de infraestructuras submarinas", ha afirmado. "Ahora queda probablemente lo más complicado, que es trabajar con los equipos técnicos que desde los distintos países y las distintas empresas tienen la capacidad para diseñar un proyecto de estas características", ha añadido.