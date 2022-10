Adiós a las toallas: así es la alfombrilla de baño de piedra que evita el exceso de humedad y los resbalones

Hay elementos del cuarto de baño que no deben faltar. De la cortina que evita que el agua acabe salpicando hasta la última esquina a la pila de toallas de todos los tamaños para asegurar el mejor secado cuando salimos de la ducha. Y no es para menos: es una de las estancias de casa en la que más tiempo pasamos, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a la cama, ya sea para lavarnos los dientes (¡con irrigador incluido!), completar nuestra rutina facial hidratante o para darnos una ducha infinita que nos ayude a olvidar una jornada dura.

Debido al uso que le damos y a la presencia de agua constante, también es una de las habitaciones más complicadas de limpiar: la humedad se instala de las juntas a los textiles y cuesta mucho deshacerse de ella (sobre todo, si no hay alguna ventana cerca). Por no hablar de la cantidad de veces que hay que lavar algunos útiles, como la alfombrilla de pies, que dado su papel tiende a acumular toda la suciedad de esta zona. Pero, todo sea dicho, podemos ahorrarnos este trámite si cambiamos la clásica toalla rizada por esta apuesta de piedra de Amazon, pues además de ser antideslizante, está fabricada de un material absorbente que logra que el agua no acabe salpicando todo el cuarto de baño.

La alfombrilla de baño absorbente. Amazon

Fabricada de tierra de diatomita totalmente natural, esta alfombrilla de baño absorbe el agua de los pies en solo 60 segundos, dejándolos secos inmediatamente. También es antideslizante, para que ni el agua ni el exceso de vaho nos haga resbalar, haciendo de nuestro cuarto de baño un entorno 100% seguro. Para limpiarla, no hace falta meterla en la lavadora, solo meterla bajo el grifo y secar con un trapo para evitar los excesos.

