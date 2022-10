Carmen Borrego, rota por los nuevos audios de su nuera criticando a Terelu y Alejandra Rubio: "No lo estoy pasando bien"

Carmen Borrego no está pasando por su mejor momento. A través de Sálvame, la colaboradora está escuchando unos audios de Paola Olmedo, la mujer de su hijo, en los que no deja títere con cabeza. En ellos, la joven ataca tanto a su suegra como al resto de la familia Campos.

"Alejandra es tontísima. Esa vende a cualquiera", ha dicho Olmedo, provocando que Carmen tenga que disculparse por ello y desmarcarse totalmente de esos pensamientos: "Lamento lo que está ocurriendo. Espero que entiendan que esto no tiene nada que ver conmigo y con mi hijo. No lo estoy pasando bien".

Borrego ha reconocido en el programa que está rota por lo que está ocurriendo. Además, optó por calmarse para no dar ningún paso en falso que aumentase la crispación familiar. "Es mejor explotar antes y vaciarte, no quiero coger la puerta y marcharme, tengo que afrontarlo todo", señaló pacientemente.

La colaboradora lanzó un mensaje a su nuera: "Creo que no tiene mimbres suficientes para juzgar ni a mi sobrina ni a mi hermana porque no las conoce. Está juzgándolas o hablando como alguien que está viendo la tele y juzga a dos personas que no son de su familia".

Ella tiene claro su orden de prioridades. "Si me duele alguien es mi hijo, mi hermana y mi sobrina y después mi nuera", afirmó. Precisamente ha publicado en las redes sociales un emotivo mensaje de apoyo a su hijo.

"Eres el amor de mi vida y este día fue uno de los más felices de mi vida. Todos nos equivocamos, pero siempre estaré a vuestro lado. Vuestra felicidad es la mía. Te quiero", ha escrito Borrego, dejando clara su posición.