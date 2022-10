Fofito: "No me retiro. He bajado el ritmo"

El camión del circo de Fofito proyecta medio metro de sombra y es un oasis para los previsores que esperan una hora antes de la función de las cinco. Algunos preguntan cuándo se abren las taquillas. Otros dicen que no quedan entradas. El personal del circo se despierta despacio, como si volviera de una siesta tórrida con una etapa llana del Tour de Francia de fondo.

Fofito y Mónica se están maquillando. La gente se mueve bajo la carpa como una familia que espera visita. Hay un protocolo y una ilusión en el ambiente. Huele a limpio y a palomitas. Diez minutos más tarde, el payaso y su hija están en el patio, inmunes al sol, reales y etéreos a la vez, como la calada furtiva de un cigarro.

¿Usted no se había retirado?Fofito: No. Te lo explico. Fue un circo que quería avisar a la gente de que yo me retiraba para que fueran a verme por última vez. No funcionó. No le funcionó al circo, ni me funcionó a mí. El público no quiere que me retire. He bajado el ritmo, eso sí.



Mónica: Sí que hemos bajado un poco el ritmo de trabajo, pero no nos dejan retirarnos. Desde que Fofito dijo que se retiraba, nos llaman más.



No se imagina retiradoFofito: No. Después de la pandemia, no quiero ni pensarlo. Me subía por las paredes. Es algo que le ha pasado a todo el mundo: a mis compañeros de teatro, a los del cine, a todos. Hay músicos que se han puesto al día y han creado nuevas composiciones, pero yo solo podía ensayar y pintar. Así mataba el tiempo.



Me gustaría tener alguna obra suya, Fofito. ¿Es posible?

Fofito: No las tengo a la venta. Solamente entregué una para una buena causa, una recaudación de fondos. Era un cuadro muy pequeño, pero me quedó muy bien. Me puse a pintar un huevo frito con plato y con puntilla. Me da por pintar marinas, me da por pintar payasos.



Mónica: Suele regalarlos a la gente que viene a casa...

Hay fila ahí fuera desde las cuatro. Hace un sol de justicia. Parece que esto no ha cambiado tanto desde que el circo no huele a boñiga.Mónica: antes los animales eran imprescindibles. Solo había zoológicos en las ciudades grandes. El circo era la única oportunidad que tenía mucha gente para ver animales grandes. Las cosas han cambiado mucho. Ya se pueden ver animales en su hábitat. El circo ha evolucionado, ha mejorado. La esencia sigue existiendo: alguien que hace cosas muy difíciles o que incluso se juega la vida delante de ti, los payasos, números increíbles. En una época como esta es bonito un espectáculo al que poder acudir en familia. Los niños están tan conectados con las pantallas… Aquí, por el contrario, pueden tener la experiencia de ver cosas delante de sus ojos. Si hay un fallo es un fallo real. No lo ven en un pantalla. Eso les sigue impresionando.



Fofito: Sobre todo, el niño que se sentaba cerca y veía un león a un metro de distancia cuando solo lo había visto en la tele. Pasaba lo mismo con los elefantes. Yo estuve trabajando en un circo que tenía una jirafa. Cada vez que abrían las cortinas y entraba, la gente se volvía loca.



Con la perspectiva del tiempo, ¿van a aceptar la herencia de vuestras canciones los niños de tercera generación?Fofito: Sí. Se las saben todas. Cuando ven a sus abuelos cantando las canciones se quedan sorprendidos. Han sido muchos años en televisión. Algunos niños las aprenden ahora en el colegio. De hecho, mi nieto, cuando era pequeño, en su guardería ponían alguna de nuestras canciones y el niño decía “¡el abuelo!”. Llegó un momento en que la maestra le preguntó a mi hija. Y mi hija le dijo “porque es su abuelo”.



Mónica: es algo muy bonito ver que se lo transmiten. Es cierto que ya no existe tanta programación infantil en la televisión y muchos padres, gracias a Youtube y estas cosas, se lo saben. Hay muchos niños que conocen perfectamente a Gaby, Fofó a Miliki y a Fofito. También vienen maestras de educación infantil que nos dicen que les siguen poniendo las canciones a los niños.

Cuando ves al abuelo, al padre y al nieto cantando lo mismo e igual de emocionados es un lujazo.



Fofito es infinito. S.M.

¿Cómo ha evolucionado la figura del payaso?Fofito: Llegó mi nieto y me dijo: “abuelo, hay payasos malos”. Y yo le dije que algunos hacían reír mucho y otros poco, pero el niño me enseñó la tablet con el tráiler de It. Le dije que no lo viera, que todo eso es un truco, que se pintan de un modo grotesco para asustar.

Antes los payasos teníamos más colores, nos pintábamos de blanco, pero nos dimos cuenta de que eso asustaba un poco a los niños. Nos dimos cuenta de que si lo dejábamos más natural, con un retoque en la nariz, los niños venían encantados.



Siempre he pensado que Fofito se arregla la nariz muy bien. Se hace usted una gran rinoplastia.Fofito: lo hago con una pasta, una masilla que si hace mucho calor se derrite y si hace mucho frío se pone dura y se cae. La encontramos hace muchos años. Mi padre y Miliki se ponían una pasta que vendían en las farmacias. Era para quitar los granos, pero dejaron de fabricarla. En América encontramos una que usan para hacer cicatrices y heridas falsas en el cine. Tengo en casa un montón de cajas…



Mónica: la evolución del maquillaje tuvo mucho que ver con la televisión. Fofito llegó un poco más tarde, pero cuando estaban Miliki y Fofó que empezaron en la tele muy jóvenes, se dieron cuenta de que el maquillaje tradicional era demasiado exagerado para las cámaras. Lo fueron suavizando. Gaby era el típico payaso cara blanca y se lo fue quitando para ser más televisivo. En aquella televisión en blanco y negro quedaba muy raro. Ahí decidieron dejarlo lo más natural posible. Se quedaron con el maquillaje de la nariz.





¿Ha oído hablar de la expresión “fofitismo”?

Mónica: creo que es la gente que tiene la nariz muy grande.



Fofito: no la he oído nunca. Una vez saliendo de Madrid, paramos en un área de servicio para tomar un café y pasar al baño. Al salir, me encontré a mi hija y a mi hermano muertos de risa. Me dicen que mire al que servía la gasolina. Tenía una nariz como un pimiento.



Mónica: era un caso de Fofitismo extremo. Nunca he visto nada igual. Era demasiado. Lo siento por él, pero nos hizo mucha gracia.



Hablé con Pipo Pescador sobre la canción del auto feo hace unos meses. Me dijo que le llamaba la atención que se acordaran de él.

Fofito: Mi padre le dijo antes de marchar de Argentina: “te la voy a copiar, pero no la cantaré en Argentina, solo en España”. Hace poco, hemos perdido a Carlitos Balá otro cómico infantil hace poco con noventa y tantos años.

Ahora parece que los niños están indefensos ante el reguetón y el electrolatino.Mónica: Hoy en día no se hace música para niños como hubo hace años como los payasos o Enrique y Ana. Ahora, además de Cantajuegos y alguna cosa más, no hay casi nada. Los niños escuchan lo mismo que los adultos. Tienen pocas opciones.

Los niños, además, entienden bien el absurdo.

Fofito: el hola don Pepito, hola don José lo entienden. Hay otra que habla de un niño que cuando llega al colegio les da la mano a todos los compañeros. Eso tiene su historia.



Mónica: tiene su pedagogía y su humanidad. Hay detrás muchos valores importantes. Hay muchas maneras de aprender.



He conocido muchos payasos. Mi padre me dijo: “míralos una vez, no los copies y aprende lo que hacen”.

¿Con qué se ríe Fofito?Fofito: con otros payasos y con otras cosas. He conocido muchos payasos. Mi padre me dijo: “míralos una vez, no los copies y aprende lo que hacen”. Vas viendo sus números y me hacen mucha gracia. David Larible tiene un espectáculo solo y con el circo que es muy bonito. Es musical y participa mucho el público. Es lo más divertido que he visto hasta ahora.