Mario estalla ante las acusaciones de Laura en la hoguera de confrontación de 'La isla de las tentaciones': "Me piro"

Uno de los momentos más esperados y destacados de la última entrega de La isla de las tentaciones llegó con la hoguera de confrontación entre Laura Casabela y Mario González. La alicantina había solicitado el encuentro y su novio acudió para intentar arreglar las cosas con ella, a pesar de que previamente se había enterado de una infidelidad con Álvaro.

El reencuentro entre la pareja comenzó con un abrazo, lo que no hacía presagiar lo que poco después iba a pasar. Antes de la entrada de Mario, Laura confesaba a Sandra Barneda sus sensaciones: "Quiero pensar que va a venir, yo no quiero perderlo. Quiero estar con él". Además, confesó haber dudado de los sentimientos de su chico, lo que le hizo actuar de determinada manera.

Desde un principio, Mario llegó a la hoguera reprochando la actitud de Laura. "No lo entiendo. Si de verdad nos queremos y nos importa tanto lo nuestro, ¿por qué me haces esto?", le dijo, antes del contraataque de ella.

El madrileño centró toda la atención en el episodio entre Laura y Álvaro fuera de la isla, que para él es lo único que le "ha dolido de verdad". "Te juro que eso me ha destrozado", aseguró Mario. Inmediatamente, ella insinuó que sí que sabía lo que había ocurrido.

"Da igual lo que la gente piense de ti", dijo Laura. Además, le lanzó otra grave acusación: "Tú también estuviste con alguien y yo lo sé". Esa frase dejó a Mario totalmente descolocado y provocó que poco después estallase.

"¿Que yo te he sido a ti infiel? ¿Pero tú me estás vacilando, te estás riendo de mí o qué pretendes? ¿Me vas a dejar a mí de mentiroso? Es de locos. Lo que haces por salvarte el culo. Te juro que, por mí, como si terminamos aquí, en la hoguera esta", afirmó él.

Mario aseguró que llegó hasta allí con toda su buena intención, pero no podía soportar lo que su chica estaba haciendo. "Yo también te he pasado muchos errores, igual que tú a mí. Y me da igual lo que piensen", dijo ella. Además, volvió a repetir: "No sé por qué le importa tanto lo que piensen de él por perdonar cosas".

"Te juro por dios que como sigas en esas, me levanto y me piro de aquí", amenazó Mario. Y lo cumplió abandonando la hoguera y con intenciones de incluso dejar el programa. "Qué sinvergüenza. Me piro de esta puta isla y a tomar por el culo. Yo pensando que quería una hoguera porque yo le importaba, y solo quería quedar ella bien", se fue diciendo mientras salía de la confrontación.