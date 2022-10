Estos son los cinco candidatos a suceder ahora a Truss... y Boris Johnson es uno de ellos

"Con los que mandan en el Gobierno de Su Majestad actuando así, el público prefiere ver un héroe en quien confiar incluso aunque sea ficticio", escribía Sarah Morris, aquí en 20 minutos en diciembre de 2021. Se refería a James Bond, al que definía como "una de las armas más potentes de la marca británica". Y visto lo visto, sólo un Bond, sólo un héroe puede a estas alturas salvar al Partido Conservador británico.

Claro que lo importante no es el partido tory, en teoría sólo un instrumento, sino la gobernanza de un país. Fue meterse en el laberinto del Brexit y su referéndum -gracias a la inestimable ayuda de David Cameron- y Gran Bretaña perdió de golpe toda su flema y su sentido común. O tal vez eso sólo le haya pasado a la derecha política del país.

Lo cierto es que tras la dimisión de la "luchadora" Liz Truss, Reino Unido ha tenido cinco primeros ministros en solo seis años. No, no hablamos de Italia. O qué diríamos de nosotros mismos si esto hubiera ocurrido en España... El otrora muy respetable parlamentarismo inglés va de charco en charco de la mano del partido tory.

Es el día de la marmota. El Partido Conservador tiene que elegir líder... otra vez. Las reglas del partido indican que los aspirantes necesitan tener el apoyo de al menos 100 diputados tories. Hay 357 diputados conservadores. Eso significa que serán como mucho tres candidatos.

El proceso de candidaturas se abrió este mismo jueves y se cerrará el lunes a las 14 horas. Como muy tarde, el nuevo líder será elegido el viernes 28 de octubre. Los dos finalistas participarán en un acto organizado por los medios de comunicación. Luego los miembros del Partido Conservador votarán por Internet. Sin embargo, si los diputados tories se unen en torno a un candidato, la contienda terminaría el lunes.

Truss ha sido la primera ministra más breve del país. Sólo ha durado 44 días. Le ganó la lechuga. ¿Se meterán los tories en otro charco? Hay un posibilidad muy seria de que así sea porque Boris Johnson aparece como uno de los posibles candidatos a suceder a su sucesora. Los otros son los que perdieron en verano ante Truss: Sunak, Wallace y Hunt.

Boris Johnson

Boris Johnson, en una imagen de archivo. EFE / EPA / SERGEY DOLZHENKO

"Sólo hay un diputado que tiene el mandato de los ciudadanos británicos, que ganó las elecciones generales hace sólo tres años con una mayoría de 80 escaños, y ese fue Boris Johnson", ha dicho a Sky News Nadine Dorries, ex secretaria de Cultura y firme aliada de Johnson.

En esa misma línea, el secretario de Estado de Economía, Jacob Rees-Mogg, ha animado a sus colegas diputados a nominar a Johnson, cuenta la BBC. Ha tuiteado su apoyo con el hashtag "Boris or bust" (Boris o la quiebra). Él seguía de vacaciones, esta semana descansaba en un resort de lujo de República Dominicana. Ahora habría vuelto a Londres para preparar su 'Bring Back Boris'.

Pero no todo son apoyos. El ex primer ministro es una figura que causa división. Frente al entusiasmo de Dorries y Rees-Mogg, la memoria de Roger Gale, que recuerda que Johnson dimitió por corrupción y sigue investigado por el Comité de Privilegios por haber podido engañar a la Cámara en el caso del Partygate.

Si se le declara culpable, Johnson podría enfrentarse a un proceso de destitución que le dejaría luchando por su escaño en los Comunes si recibe una suspensión de 10 días o más.

De los 357 diputados conservadores, 148 votaron contra Johnson en la moción de confianza de hace unos meses. Si vuelven a estar en su contra, aún quedan 209 diputados que podrían apoyarle.

Pero la popularidad de Boris entre los británicos ha caído mucho en estos últimos meses. Y el partido lo sabe. La popularidad del ex primer ministro y la de todo el partido tory, en caída libre desde los escándalos que protagonizaron la última etapa del gobierno de Johnson.

El exministro Robert Jenrick advierte de que los tories se enfrentan a la "extinción... si nos equivocamos". Los partidos de la oposición afirman que, sea quien sea el que reciba las llaves de Downing Street, hay que convocar inmediatamente elecciones generales. El líder laborista, Keir Starmer, asegura que los británicos "se merecen algo mucho mejor que esta puerta giratoria del caos".

Rishi Sunak

Rishi Sunak. EP / Jessica Taylor / Uk Parliament

En verano, el exministro de Finanzas llegó a la final en la carrera para remplazar a Johnson y perdió frente a Truss, que demostró más tirón entre las bases. Sunak fue uno de los que recriminó el plan económico que la primera ministra tenía intención de poner en marcha. Lo calificó de "cuento de hadas".

Richard Holden, diputado tory, dice que en los "difíciles tiempos económicos, el partido y el país necesitan un primer ministro que tenga la experiencia económica necesaria para ofrecer una verdadera estabilidad en los próximos años y para volver a poner el barco del Estado en una quilla firme, y esa persona es el Sr. Sunak".

Durante mucho tiempo se le consideró el favorito para suceder a Boris Johnson. En enero una encuesta decía que casi a mitad de los votantes del Partido Conservador consideraban que lo haría mejor que el propio Boris. Y casi lo logra pese a su propio escándalo: su millonaria esposa utilizó argucias legales para evitar pagar millones en impuestos en Reino Unido.

Cuenta el Mirror que Sunak es propietario de cuatro coches y aficionado a las fotos muy posadas en Instagram. Fue objeto de burla por promocionar una rebaja temporal del impuesto a los combustibles utilizando el coche de otra persona. Las cámaras también captaron el embarazoso momento en el que luchaba por usar su tarjeta bancaria para pagar.

Encima, fue multado por la policía por su participación en el Partygate. En verano, parte de los tories moderados seguían creyendo que era el mejor candidato, especialmente si había que elegir entre él y Liz Truss. Ahora la realidad económica le ha dado la razón pero tal vez no sea suficiente.

Penny Mordaunt

Penny Mordaunt. ANDY RAIN / EFE

Ministra de Defensa durante el Gobierno de Theresa May y actual líder conservadora en la Cámara de los Comunes, Mordaunt quedó tercera en las últimas primarias conservadoras. Tras ser eliminada, expresó su respaldo a Truss, a quien ha sido leal hasta su dimisión.

Desde que se convirtió en diputada en 2010, Penny Mordaunt ha ocupado varios puestos de alto nivel, incluido el de secretaria de Defensa, pero fue despedida por Boris Johnson. De vuelta al Gobierno, fue ministra de Comercio.

De 49 años, tiene el nombre de un barco de la Armada y está emparentada con Angela Lansbury y con el primer canciller laborista Philip Snowden. Se atrevió a aparecer en un reality en traje de baño y es popular entre los miembros del partido. No sorprende que sea muy popular entre los miembros y votantes del partido.

Reservista de la Royal Navy, apoyó el Brexit y se opuso a los intentos de destituir a Theresa May en 2018. El día en que se votó la moción contra Boris y algunos tuitearon en su apoyo, ella tuiteó que estaba en una ceremonia en Portsmouth recordando el Día D. De hecho, en 2019 apoyó a Jeremy Hunt.

Penny se dejó querer cuando se habló de sustituir a Johnson. Dijo que estaba "sorprendida por la estupidez de lo que ha ocurrido" en Downing Street en medio del escándalo del Partygate.

El peso político de Mordaunt ha aumentado esta misma semana, después de haberse encargado de defender en el Parlamento a la primera ministra cuando Truss rehusó rebatir en persona las críticas de la oposición. Su sólida intervención recibió elogios por parte de muchos comentaristas políticos.

Ben Wallace

Ben Wallace EP

El actual ministro de Defensa no tiene carisma... pero en el actual momento, tras tanto desastre, tal vez eso sea más una virtud que un defecto. Pese a su discreción, se ha hecho popular entre las bases a partir de la guerra de Ucrania y es una de las figuras más respetadas del partido que se le considera un ministro competente.

Pero no parece que él esté por la labor. Ni en verano, para sustituir a Johnson ni ahora para coger el relevo de Truss. "Quiero ser el ministro de Defensa hasta que termine. Me encanta mi trabajo y tenemos más por hacer", dijo en su momento.

Este exoficial de la Guardia Escocesa, de 52 años, se ha convertido en uno de los principales halcones del gabinete en la guerra de Ucrania. Ha estado al frente de los esfuerzos para suministrar a Kiev armas y conocimientos técnicos para luchar contra la invasión rusa. Eso ha impulsado su base de apoyo y el reconocimiento de su nombre.

Que se sepa no tiró ni una piedra contra Boris Johnson. Ante la moción tuiteó: "En 2019 Boris ganó con una mayoría de 80. Ha conseguido victorias en escaños que nunca antes habíamos tenido. Con la covid, en Ucrania... ha ayudado a dar una respuesta líder en el mundo. Tiene toda mi confianza".

Jeremy Hunt

Jeremy Hunt. WIKIPEDIA/Richard Townshend

No es un hombre brillante, pero ahí sigue. The Telegraph recuerda "su característica seriedad y falta de chispa". Pero eso a la vez juega en su favor. Y así el Evening Standard le describe como un par de manos "firmes" o como "Theresa May en pantalones".

Pariente lejano de Isabel II, nació en Surrey en 1966. Su esposa es Lucia Guo, de Xi'an (China) -aunque él la llamó japonesa en una entrevista-. En junio de este año, reveló que había tenido cáncer, pero que ya estaba recuperado.

En 2017 ganó más de 14 millones de libras vendiendo la empresa que había creado en la década de los 90. Ese año Jeremy Hunt ya no sólo estaba en política sino en el Gobierno del Reino Unido. Con David Cameron fue secretario de Estado para la Cultura y luego de Salud.

En 2018, ya con Boris Johnson, Hunt llegó a ministro de Exteriores. Y eso después de que en 2016 hiciera campaña por la permanencia en la UE (aunque luego dijo que apoyaría la salida). En 2019, perdió las primarias contra Johnson y este verano ni siquiera llegó a la final por el liderazgo conservador. Ahora era el ministro de Economía "impuesto" al breve gabinete de Liz Truss.