La madre de Rigoberta Bandini revela lo que pensó cuando escuchó por primera vez 'Ay mamá': "La primera vez no me gustó nada"

Tras sacar su primer disco, La emperatriz, Rigoberta Bandini sigue centrada en numerosos proyectos y, además de anunciar un nuevo concierto en el WiZink Center de Madrid, también ha lanzado su propio programa de pódcast, RIGOtalks.

En su segunda entrega, ha charlado con Samantha Hudson y con su propia madre, María González, uno de sus inseparables apoyos que incluso estuvo con ella en Benidorm cuando participó en la preselección de Eurovisión.

Y es que su madre forma parte importante de su carrera como artista, pues ha convertido en un himno su Ay mamá, tema que presentó al Benidorm Fest. Por ello, quiso preguntarle en directo qué pensó al escuchar la canción por primera vez.

"A mí no me gustó nada", respondió tajantemente. "A ver, ¿nada? No me jodas. Dijiste: 'No acabo de...', matizó Rigoberta Bandini. "Yo, como siempre, no entiendo sus...", continuó María González.

"Ni yo que yo escribiera metáforas, si escribo cosas supernormales", argumentó la cantante. "Reconozco que a mí me cuesta, me tengo que ir adaptando. Tengo que ir entendiendo... Es que todas sus canciones tengo que escucharlas varias veces para entenderlas. Muchas me ha pasado", dijo su madre.

"Entenderlas no es la palabra. Es para que me gusten. A ver, no todas tienen por qué gustarme. Y me gustan todas, unas más que otras", justificó María González.

"La de Ay mamá... No es que no me gustara. Claro que, al decir 'mamá', es emocionante. La primera impresión que recibí fue, más que como madre, como hija de mi madre", aseguró. "Cuando yo oí 'mamá', me identificaba como hija, no como su madre".

"Soy las dos cosas a la vez, pero primero me lo tomé así y me emocionaba mucho, porque para mí estaba dedicaba a mi madre", concluyó la madre de Paula Ribó, es decir, de Rigoberta Bandini.