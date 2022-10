Pablo Motos y la reacción de su madre tras verle besarse con Boris Izaguirre: "¿Habrás puesto un cristal?"

Durante la tertulia de actualidad de este jueves en El Hormiguero, Pablo Motos quiso tratar un tema con sus colaboradores (Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val), el de las críticas de los padres a los hijos.

"Hubo un momento en España donde un recurso de las entrevistas era flirtear, era normal, no pasaba nada y lo podías hacer con hombres y con mujeres", señaló el presentador.

Explicó que "era un recurso extraordinario. Con Julia Otero siempre lo hacía hasta que se prohibió. Ella venía al programa, me decía que lo hiciéramos, pero le dije que no podíamos porque me mataban".

Tertulia de actualidad de 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

El valenciano recordó una anécdota que le pasó con su madre tras la visita de un invitado al programa: "En aquella época me besaba con todo el mundo y, en una ocasión, me di un morreo con Boris Izaguirre, pero cuando volví a casa la vi muy rara".

"Le pregunté a mi madre si estaba bien, que había ido el fin de semana, me había hecho 350 kilómetros para verla, y que estuviera contenta", recordó el conductor del programa de Antena 3.

Entonces su madre le preguntó: "¿Habrás puesto un cristal? ¿No habrás besado a Boris de verdad?". Motos le dijo que sí se había morreado con el venezolano, pero le contestó: "Has puesto un cristal, a mí no me engañas".

"Al poco tiempo me di otro beso con Miguel Ángel Silvestre y cuando llegué a mi casa mi madre me dijo: Ya veo que no pones cristal...", rememoró entre risas.