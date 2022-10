Parece que Ángela Portero no quiere tener cuentas con Sálvame. Aunque la excolaboradora iba a intervenir en el programa para dar más información sobre la discusión entre Rocío Jurado y Ortega Cano, de la cual ya habló hace diez años, ha decidido cambiar de opinión.

Uno de los vídeos emitidos durante el programa del pasado miércoles, era precisamente recordando las declaraciones de la periodista. "Me pinchan y no me sacan sangre. Yo he visto a Ángela Portero cargar contra Rocío Carrasco por contar detalles de lo que sucedía en la vida de la casa de su madre y ahora resulta que ella nos ha narrado todos esos detalles en este programa", comentó Jorge Javier Vázquez.

El presentador del programa no daba crédito ante tales imágenes, y, después de recriminarle a la comunicadora que ella hizo lo mismo de lo que ahora acusa a Rocío Carrasco, rectifica en sus palabras, puesto que Portero se puso en contacto con la dirección de Sálvame para exigir una rectificación de un relato que ella ofreció de manera puntual.

Jorge Javier estalla contra Ángela Portero tras ver como en 2012 contó un episodio violento entre Ortega Cano y Rocío Jurado y ahora pone tuits en contra de Rocío Carrasco.



“Me pinchan y no sangro”



Tras el revuelo provocado durante la tarde, el equipo de producción cerró un acuerdo con la exconcursante de Gran Hermano VIP 3 para que interviniese telefónicamente en el siguiente programa y participase en los asuntos que confrontan actualmente a esta familia, así como para recordar la información que dio hace 10 años en el plató.

La periodista aceptó el trato, pero a primera hora del jueves, y según informan desde la redacción de Sálvame, Ángela Portero ha llamado al programa para cancelar su intervención.

"Después de pensarlo bien he decidido no ir a Sálvame, lo siento", son las declaraciones que comunica a producción. La pregunta que se hace todo el equipo es por qué ha cambiado de opinión, si tan segura estaba de volver a hablar del tema. A lo que especulan que podría haber recibido algún tipo de presión por parte de alguien del clan que le haya hecho guardar silencio.