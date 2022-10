La Junta pone en duda los plazos del Gobierno para cerrar la SE-40 e insiste en los túneles

El cierre del anillo de la SE-40 sigue provocando choques entre las diferentes administraciones. Después de que el Gobierno de España hiciera público su plan para concluir esta autovía de circunvalación en el año 2030, con una inversión cercana a los mil millones de euros, la Junta de Andalucía se ha pronunciado al respecto y lo ha hecho poniendo "en duda" los plazos que baraja el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma).

Así lo manifestó este jueves la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, que consideró que "difícilmente" se podrá terminar esta carretera en 2030 cuando aún "queda mucho trabajo por delante, no solo en la ejecución, sino en la redacción y actualización de proyectos". En este sentido, Carazo lamentó el tiempo "perdido" en estos cuatro años, en los que se «habrían podido revisar todos los proyectos para estar ahora en la ejecución de los tramos pendientes».

Asimismo, la titular del ramo andaluza recordó que la Junta ha mostrado "desde un primer momento su rechazo frontal" a la decisión del Ejecutivo central de renunciar al proyecto de los túneles en el tramo entre Coria del Río y Dos Hermanas a favor de un puente. Y criticó, específicamente, que la decisión la tomara el ministerio "sin argumentos técnicos y sin consenso", alegando solo que el puente es un proyecto más económico y que se ejecutará en menos años.

"Un proyecto de estas características no solo requiere de acuerdo político, sino también de un respaldo social", aseguró Carazo, en relación a los municipios "directamente afectados", entre ellos, Coria del Río y Palomares, con cuyos alcaldes se ha reunido la consejera para poner en común "argumentos" de cara a presentar alegaciones al proyecto del puente. "Queremos el mejor proyecto, que se ejecute lo más rápido posible y que tenga el menos impacto sobre los vecinos y el medio ambiente", afirmó.

El alcalde coriano, Modesto González (Andalucía Por Sí) criticó que esta infraestructura pasará a apenas 500 metros del casco urbano del municipio y valoró que el "ahorro en la inversión no puede ser el argumento principal" del Gobierno central. Mientras, el regidor de Palomares, Manuel Benjumea (Cs), incidió en la idea de buscar "la mejor solución para los vecinos y que no se siga perjudicando al entorno empresarial".

Y mientras tanto, también este jueves, el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha rechazado, con los votos del PSOE, la coalición Podemos-IU y la concejal no adscrita Sandra Heredia exigir al Gobierno central que retome el proyecto de los túneles. PP, Cs y Vox criticaron la decisión al tiempo que el alcalde, Antonio Muñoz, insistió en "cerrar cuanto antes" el anillo.

Sin reducción de plazos en el metro

Por otro lado, la Junta ha valorado la petición de la asociación civil Sevilla quiere metro de reducir de ocho a cinco años los plazos de las obras de construcción del tramo norte de la línea 3 del metro. Y ha explicado que "motivos técnicos y de afección al tráfico aconsejan" emplear los ocho años previstos.

"Técnicamente, es muy complicado hacer este tipo de obra en el corazón de la ciudad de otra manera, más aún en una tan consolidada urbanísticamente como Sevilla" y teniendo en cuenta que los trabajos son "a cielo abierto", ha argumentado el director general de Infraestructuras del Transporte de la Consejería, Enrique Gutiérrez, en declaraciones a Europa Press, que ha apuntado, además, que "lo pactado con el Estado son siete años de obra y su posterior puesta en marcha". "No es una decisión política sino técnica", ha subrayado, al tiempo que ha insistido en que la "afección" a la movilidad es "muy relevante". De hecho, la obra del tramo norte tendrá incidencia en el cruce de la SE-20, la Ronda urbana norte, la avenida Doctor Fedriani (Hospital Macarena) y "toda la Ronda Histórica".

"Lo importante" es que "todas las administraciones remen hacia el mismo destino, que no es otro que el inicio de la obra el próximo año, un hito para una ciudad que lleva más de doce años esperando. Si no se empieza la obra, nunca se acaba". Ante esto, y para remarcar su argumentación, Fomento entiende que hay que ser "realistas". "Sabemos lo que tardó la línea 1 a pesar de la tuneladora y sabemos lo que está tardando la obra del metro de Málaga", ha explicado Gutiérrez, que ha apostillado: "Poner en un papel que se ejecuta la obra en tres años es no ser realistas, engañar al ciudadano y no conocer los problemas que suponen este tipo de obras".