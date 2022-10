Los sindicatos de educación se movilizarán la semana que viene en Cataluña para denunciar que la negociación con el Govern no avanza

Los sindicatos de la educación preparan movilizaciones a partir de la semana próxima en Cataluña para denunciar que la negociación sobre el retorno de recortes que planteaban no avanza, según ha explicado USTEC-STEs.

Estas movilizaciones serán unitarias y ya las habrá la próxima semana, a pesar de que USTEC no las ha avanzado porque se hará un anuncio unitario.

El motivo es que la negociación es "inexistente", en palabras de la coordinadora de acción sindical de USTEC, Eli Pericas. Reclaman y que se avance en aquello sin coste económico.

Sobre la recuperación de la hora lectiva, denuncian que el cálculo de docentes se ha hecho a la baja y reclaman recursos para cubrir todas las horas.

Los sindicatos y el Departamento de Educación firmaron a principios de septiembre un acuerdo por el cual se recupera el horario lectivo previo a los recortes para los docentes tanto de primaria como de secundaria. Entonces se dijo que se daban el primer trimestre de margen para continuar negociando el resto de puntos que los llevaron a las huelgas del curso pasado.

Este martes, USTEC ha denunciado en rueda de prensa que esta negociación no está avanzado y ha apresurado al Departamento a plantear propuestas concretas que se recojan en los presupuestos del 2023. Un proyecto de cuentas que desde el sindicato han reclamado y al que aseguran que no han tenido acceso, motivo por el cual desconocen las prioridades en su ámbito.

Pericas ha explicado que hay decisiones sobre hacer movilizaciones la próxima semana y al ser preguntada sobre la posibilidad de nuevas huelgas ha afirmado que para USTEC "todo está abierto". A pesar de todo, no se levantarán de la mesa de negociación.

Avanzar en propuestas concretas

Pericas ha asegurado que en las reuniones que se han mantenido no se ha avanzado "nada" y ha criticado que en estas había técnicos, pero ni el conseller ni la directora general del Profesorado. Una de las principales críticas es que Educación no ha hecho "ningún tipo de propuesta" sobre el resto de reivindicaciones y, en algunos puntos, "no ha dado margen de negociación".

Entre estas reclamaciones hay un pacto de estabilidad para el personal interino al margen del proceso de estabilización que está en marcha, avanzar en la FP tanto en cuanto a la equiparación salarial como en una oferta adecuada y devolver a los seis años el primer sexenio –que está a nuevo actualmente-.

En este sentido, Pericas ha apuntado que en las mediaciones hechas en junio se propuso recuperar el primer estadio con una partida de unos 40 millones de euros y se ha preguntado dónde han quedado este dinero puesto que finalmente no se ha aplicado.

También reclaman propuestas sobre la aplicación del nuevo currículum, sobre el que ha recordado que pidieron una moratoria; la retirada del decreto de plantillas, que salgan al concurso de traslados todas las plazas que no sean propiedad de nadie y una legislación que "blinde y regule" la inmersión lingüística, puesto que aseguran que los centros que tenían que aplicar el 25% lo tienen que continuar haciendo pese a los cambios normativos introducidos.

Cubrir todas las horas por la reducción

La aplicación de la principal propuesta que llevó al acuerdo, la recuperación del horario lectivo para los docentes pasando de 24 a 23 horas a primaria y de 19 a 18 a secundaria, también genera críticas del sindicato. Y es que el acuerdo firmado contemplaba que la medida se aplicara a partir del 1 de enero de 2020 y USTEC afirma que esto fue así porque Educación lo dictaminó.

Segura ha recordado que fue decisión del Departamento fijar el 1 de enero y ha afirmado que ellos firmaron porque de no hacerlo se habría perdido la posibilidad de recuperar el horario e incorporar más docentes. Aun así, ha insistido en que es el Departamento quien tiene que concretar cómo se llevará a la práctica esta reducción y no ellos, y ha explicado que les han anunciado que los centros recibirían en breve las indicaciones.

Faltarían 1.200 docentes extra

Más allá de la concreción, USTEC ha reclamado también que se cambie la fórmula por la cual se calculan las dotaciones de docentes necesarias para cubrir cada hora, y es que aseguran que el actual hace un cálculo a la baja. Educación anunció en un primer momento la incorporación de 3.500 docentes en enero, pero Pericas asegura que el propio Departamento reconoce que harían falta 1.200 más para cubrir todas las horas que pasarán a quedar libres. Ha añadido que, de no hacerlo, quedarán horas sin cubrir que se sumarán a las que ya no se cubrieron en 2017, con la recuperación de la primera hora, y que esto irá en detrimento de la atención a la diversidad.

Valoración negativa del adelanto del calendario

Por último, USTEC ha explicado los resultados de una consulta en unos 200 centros sobre el adelanto del calendario escolar. Los resultados muestran que casi un 74% hace una valoración negativa o muy negativa de esta medida, un 30% asegura que no tenía las plantillas completas a 1 de septiembre y un 50% que no ha tenido tiempo para organizar el curso. Además, más de un 50% ha respondido que personal del centro tuvo que cubrir las tardes de septiembre.

Segura ha pedido al Departamento de Educación que haga una valoración cualitativa antes de decidir si esta medida introducida este año se mantiene de cara al curso próximo.