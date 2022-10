Mireia Ruiz, de 'MasterChef 3', anuncia en sus redes que tiene cáncer de mama

Coincidiendo con el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, muchas mujeres han querido mandar mensajes de apoyo y de fuerza a aquellas que están pasando por la enfermedad, así como las que lo han padecido o actualmente están en tratamiento.

Mireia Ruiz, exconcursante de MasterChef 3, se ha unido al grupo de mujeres que se ha pronunciado sobre el tema en redes, anunciando que padece esta enfermedad.

"Siempre he querido raparme el pelo y ha tenido que venir el cáncer de mama a obligarme a hacerlo. Y no, en mis planes no contaba con él", comienza en el texto de su publicación, donde se la ve posando con una sonrisa y una de las camisetas de Pau Donés que dice "Vivir es urgente".

Asegura que tras un verano en el que ha disfrutado, pero en el que también ha tenido que frecuentar el hospital, no le queda otra que "hacerle un hueco" en su vida al cáncer y a todas sus caras.

"A la cara del miedo y de la tristeza, de la impotencia y la incertidumbre. De la rabia y del cabreo. A la cara de la fuerza y la entereza, de la actitud y el coraje. De la empatía. De las miradas cómplices y las sonrisas compartidas", prosigue en su escrito.

Aunque vaya a tener que enfrentarse a muchas situaciones y emociones, afirma con fuerza que sonríe "a la cámara y a la vida" porque es su forma de ser. "Venga como venga, no voy a dejar de hacerlo", concluye, dando las gracias por "tanta fuerza, cariño y amor".

Familiares, antiguos compañeros y compañeras del programa y seguidores han querido mostrarle su apoyo y dedicarle mensajes de ánimo a la pedagoga, que, como otras muchas mujeres, comienza una lucha de la que, con fuerza y valentía, saldrá adelante.