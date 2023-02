La nueva Ley Trans ha traído consigo una gran polémica por algunos de sus puntos, donde se expone que habrá total libertad para llevar a cabo el cambio de nombre y sexo de los menores. Así, entre los doce y los catorce años, deberán tener la aprobación judicial; entre los catorce y los dieciséis, la asistencia de los padres o tutores; y, a partir de los dieciséis años, completa libertad sin limitación alguna.

Este jueves, En boca de todos se ha puesto en contacto con Pilar Rosales, madre de Eric, un niño de siete años que, en el mes de diciembre de 2021, comenzó el proceso para someterse al cambio de género. La mujer ha expuesto su caso de manera abierta para, de esta manera, poder ayudar a otras familias que estén pasando por lo mismo.

Pilar ha señalado que, cuando Eric le comunicó su decisión, ella decidió esperar para determinar si el pequeño estaba decidido: "Le llevé a dos psicólogos que me dijeron que, mentalmente, mi hijo tiene más de siete años y que tenía muy claro que era un niño".

"En diciembre, en las vacaciones, se marchó del colegio como Lola y volvió siendo Eric", ha agregado la mujer para, además, destacar que el pequeño "es muy feliz".

El matinal de Cuatro también ha contactado con Ruth González, psiquiatra y responsable de la Unidad de disforia de género del Hospital Clinico Universitario de Valladolid. La sanitaria ha destacado: "No estamos a favor de cómo se está planteando la ley para que no sea necesario ese acompañamiento porque sí hace falta la familia".

"La familia puede haber hecho unos planes para ese hijo o hija y, al ver que no se van a cumplir, provocarse una fractura entre los miembros", ha señalado González que, sin embargo, ha apuntado que "cuando ya se tiene todo claro, firmamos los papeles necesarios y comenzamos el proceso".

Además, la psiquiatra ha agregado que "no se puede hacer todo de forma inmediata. Una transición prematura puede salir mal y una vez que se comienza el proceso ya no hay marcha atrás. Lo que no podemos hacer es que alguien salga de su casa siendo Laura y vuelva ese mismo día como Francisco".