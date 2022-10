Concepción Díaz Robledo: "Para hacer políticas públicas para las mujeres y niñas con discapacidad, la intuición no es suficiente"

La Patrona de CERMI Mujeres y expresidenta de la CNSE, Concepción Díaz Robledo ha intervenido en la VI Conferencia Sectorial de Mujeres y Niñas con Discapacidad, organizada por la Fundación CERMI Mujeres y que ahonda en los principales avances en materia de igualdad y discapacidad acontecidos en el último cuarto de siglo. "Para hacer políticas públicas para las mujeres y niñas con discapacidad, la intuición, no es suficiente. Necesitamos datos", ha puesto de manifiesto Díaz.

Asimismo, ha celebrado que haya medidas concretas para mujeres con discapacidad como la introducción en el código penal de la esterilización forzada. "Siempre luchamos para que se recoja la vulnerabilidad específica de las mujeres con discapacidad en las diferentes legislaciones y normativas", ha declarado.

El acto de inauguración de la jornada ha contado con la intervención de la presidenta de CERMI Mujeres, Marta Valencia; el director General de Derechos de las Personas con Discapacidad, Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Jesús Martín Blanco y la secretaria Cuarta del Senado, Cristina Ayala Santamaría.

"Llevamos un cuarto de siglo luchando por dar visibilidad a las mujeres y niñas con discapacidad que viven en nuestro país. 25 años de peleas para que las mujeres y niñas con discapacidad tengan derecho a vivir una vida independiente. Son años de lucha que aún no han terminado, y hoy nos reunimos para seguir trabajando en la lucha de nuestros derechos humanos", ha apuntado la presidenta de CERMI Mujeres, Marta Valencia.

A continuación, el director General de Derechos de las Personas con Discapacidad, Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Jesús Martín Blanco ha asegurado que "dispondremos de una macroencuesta específica de violencia contra las mujeres con discapacidad. Precisamente porque necesitamos datos para hacer políticas públicas eficaces".

En el diálogo posterior han participado María Jesús Pérez Escobar; Presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres con Discapacidad de Andalucía (FAMDISA); Mayte Gallego Ergueta; activista por los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, Presidenta de Aspaym Nacional y Patrona de la Fundación CERMI Mujeres; Ángeles Blanco Díaz, activista por los derechos de la discapacidad, de las personas LGTBI y de la mujer; y Noelia López, activista por los derechos de las mujeres con discapacidad.

Queremos que nuestras niñas no se encuentren con las dificultades que nosotras nos hemos encontrado

María Jesús Pérez ha compartido la lucha de las mujeres con discapacidad en Andalucía y su recorrido en el movimiento asociativo, hasta lograr una cohesión fuerte que traspasa las fronteras de las comunidades autónomas. Las mujeres con discapacidad sufríamos una doble discriminación y necesitábamos un altavoz que hiciera visible esta condición de nuestra lucha", ha afirmado, enfatizando que "queremos que nuestras niñas no se encuentren con las dificultades que nosotras nos hemos encontrado".

Asimismo, Mayte Gallego Ergueta explicó su trayectoria como activista por los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, e hizo un recorrido del trabajo de mujeres con discapacidad durante estos años hasta lograr que las reivindicaciones se contemplen en los consejos de mujeres y dentro del movimiento feminista, especialmente a nivel regional. A este respecto, ha subrayado la erradicación de la esterilización forzosa y el derecho al voto como uno de los mayores logros resultado de la lucha intensa de las mujeres con discapacidad.

Por su parte, la activista lesbiana Ángeles Blanco ha puesto el foco en la necesidad de "conseguir que las demandas de las mujeres con discapacidad se incluyan en la agenda feminista global, y que todas las mujeres asuman nuestras demandas también como propias". Blanco se cuestiona por qué aún no ha sucedido esto, lo que considera es resultado de una falta de entendimiento del movimiento feminista, que "no está sabiendo ponerse en nuestra posición de partida", "y las mujeres con discapacidad no estamos sabiendo trasmitir una identidad común al movimiento feminista", añade.

Finalmente, Noelia López ha concluido el diálogo interactivo con una ponencia orientada a plantear los principales retos de futuro para lograr que las reivindicaciones de las mujeres con discapacidad entre en la agenda del movimiento feminista global. Ha aludido a la unidad como principal ingrediente, y ha reclamado el cumplimiento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Constitución, y el Tratado de Derecho Humanos, ya que "hay un marco de incoherencia legislativo", ha denunciado. "Seamos capaces de encontrar un punto común para conseguir un marco legislativo que sea paraguas para todos", ha pedido.