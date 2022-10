La ruptura entre Íñigo Onieva y Tamara Falcó tras las infidelidades de él ha supuesto un auténtico revuelo, pues la ahora expareja había anunciado su compromiso y aparentaban estar profundamente enamorados.

Sin embargo, el escándalo ha sido aún mayor al descubrir que Onieva habría acudido a una joyería para modificar el anillo de compromiso que entregó a Tamara con el objetivo, supuestamente, de reconquistarla y que le perdonase.

Por su parte, la marquesa de Griñón parece estar olvidando al que fue su prometido durante unas horas. Lo está haciendo refugiándose en la fe cristiana y, así ha acudido ya a varios actos en los que ha manifestado su deseo de conectar con Jesús y el Espíritu Santo.

Una vez más, desde el plató de El programa de Ana Rosa, Lecquio ha destacado las contradicciones de Tamara Falcó: "Tú no puedes ir de ultracatólica, de monjita de Dios, y luego compartir casa con un chico. En la Iglesia hay, más o menos, manga ancha con las relaciones prematrimoniales, pero son muy claros respecto a lo que es vivir en pecado. Y esta chica vivía en pecado".

También Beatriz Cortázar ha destacado: "Os puedo asegurar que, aunque no soy Ana Boyer ni me apellido Preysler, Tamara tiene cero intención de volver con Íñigo. Es más, creo que está mucho más volcada en sus creencias y en todas estas cosas porque no quiere saber nada. Ya puede Íñigo cambiar el anillo y hacer la reconquista, que está bien que él quiera recuperar su historia de amor, pero Tamara no quiere saber absolutamente nada de él".

No obstante, Paloma Barrientos ha apuntado: "Yo confío en la Navidad. Pero es que, además, ella se ha ido a la peregrinación de Lourdes con una tía de Onieva. En Navidad, con las campanitas y el árbol...". Finalmente, Sandra Aladro ha señalado que Juan Avellaneda, íntimo amigo de la marquesa, le ha asegurado que ella "no contempla la reconciliación".