David Summers responde a 'Pasapalabra' tras el alegato de Ana Morgade contra 'Sufre mamón': "Si os ofende, ¿por qué la ponéis?"

David Summers ha reaccionado a las palabras de Ana Morgade en Pasapalabra que tenían que ver con una de las canciones más icónicas, Sufre mamón, de Hombres G, el grupo que lidera desde hace más de cuatro décadas.

La colaboradora y humorista, tras acertar la pista musical, que era la citada canción, emitió unas palabras en las que criticaba parte de la letra.

"La canción está muy guay, pero hay un insulto que usa que no está anda bien. Lo de marica está fatal, porque no es un insulto, para empezar; y, luego, lo de devuélveme a mi chica también está muy mal, porque las mujeres no somos un bolso. No hay que devolverlo", señaló la también humorista, que despertó el aplauso del público de plató.

"Ha envejecido muy mal esa canción", remató el presentador, Roberto Leal, algo con lo que la propia Morgade se mostraba de acuerdo: "Ha envejecido muy mal", volvió a repetir ella.

Además, el momento fue rescatado por el Twitter oficial del concurso de Antena 3: "Aplaudimos la resolución y damos la razón completamente a @ana_morgade en su reflexión sobre la letra de la canción".

La canción fue escrita hace 40 años, sabéis perfectamente que es una broma y que no pretende ofender a nadie, pero, si tanto os ofende, ¿por qué la ponéis en vuestro programa…?🤔 https://t.co/f3fwdiyXXj — David Summers (@DavidSummersHG) October 20, 2022

Tras esto, el propio David Summers ha reaccionado, visiblemente molesto. "La canción fue escrita hace 40 años, sabéis perfectamente que es una broma y que no pretende ofender a nadie", ha explicado el cantante, que lanza una pregunta al aire: "Si tanto os ofende, ¿por qué la ponéis en vuestro programa…?🤔"