Feijóo pide un modelo "uniforme" a los 27 para regular el precio del gas porque la excepción ibérica está saliendo "muy cara" a España

Desde Bruselas y a pocas horas de que dé comienzo la decisiva Cubre sobre energía, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pide a los 27 un "modelo uniforme" para que España no salga perdiendo con la excepción ibérica. Con ello, el líder popular, tan contrario a la aplicación de esta medida en su país, insiste en que solo estaría a favor si se aprueba en todos los países miembros porque, de momento, "en España nos está saliendo muy cara", ha explicado ante los medios.

El popular, que ha tildado en varias ocasiones la medida de "timo" ibérico, dice ahora que "no hay ninguna declaración" suya en relación con ese asunto, como tampoco lo hay de que la UE esté a favor de la ampliación de la excepción ibérica para toda Europa, y emplaza a esperar a ver lo que dice el consejo de primeros ministros de esta tarde.

La energía, que copará el centro del debate de la Cumbre de este jueves, fue uno de los temas que abordó Feijóo con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en su reunión del día anterior. En ella le trasladó su propuesta. "El PP tiene muy claro que España debería ir hacia una administración energética independiente, deberíamos reponer la capacidad energética en España, disminuir la fiscalidad de los ocho impuestos que gravan la energía a uno solo, profundizar en ahorros serios del sector público e incentivos de ahorros individuales y, por último, topar el precio de las energías inframarginales (ya sea eloica, hidráulica, fotovoltaica, y termosolar) para disminuir el impacto energético".

Asimismo, Feijóo le transmitió su apoyo a familias vulnerables, pero también a las empresas para quienes la energía es un factor determinante para su viabilidad, y así, no perder puestos de trabajo. Es decir, 'sí' al bono término y eléctrico, pero 'sí' también a las empresas, y en especial, a la industria de la cerámica y el esmalte. "Lamentablemente, la política energética en España ha abandonado al sector industrial español".

A la energía se sumaron otros temas como los fondos europeos y la inflación. Con relación a las ayudas Next Generation, el popular resaltó su "decepción" ante "la baja ejecución" (20%) de los mismos y planteó "dar más protagonismo a las comunidades autónomas, y replantear las convocatorias que están quedando desiertas". En este contexto, considera que la directora general de Fondos Europeos es el "chivo expiatorio" de la "falta de criterio y profesionalidad de sus superiores" y sostiene que su cese acredita que, a efectos de fondos, "España ha decepcionado no solo a las empresas y ciudadanos españoles, sino también al resto de países de la UE, que ven que no somos capaces de ejecutar fondos que lleguen a la economía real".

Por último, puso encima de la mesa la "división" del Gobierno en materia de Defensa. "Lamento que en mi país hubiese divisiones dentro del Gobierno en la posición inequívoca que tiene que tener la UE frente a la invasión ilegal de Rusia. Que quede claro que el PP en España está respaldando al 1.000% las medidas que ha adoptado y está adoptando la CE". Según Feijóo, la "división" en el Gobierno de coalición es tal que mostró sus dudas sobre "si detrás de estas divisiones está la negativa de España a formar parte del escudo antimisiles que propone Alemania".

A diferencia de estas materias, Feijóo no trató con su familiar de partido el desbloqueo de CGPJ, pese a que este fue el asunto principal que buscó solucionar el comisario de justicia europeo en su visita a Madrid el pasado mes. "Ni me lo ha preguntado ni le ha interesado el asunto, probablemente, porque conoce nuestra postura", ha respondido a la prensa