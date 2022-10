Armengol critica a Andalucía y a Madrid por sus bajadas de impuestos pese a defender la "autonomía fiscal" de las comunidades

La guerra fiscal entre comunidades autónomas continúa. La presidenta de las Islas Baleares, Francina Armengol, ha criticado a sus homólogos de Madrid y Andalucía, Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno, por sus rebajas de impuestos. Todo ello, pese a defender, al ser preguntada por las llevadas a cabo por Ximo Puig, presidente socialista de la Comunidad Valenciana, la "autonomía fiscal" de las comunidades. La propia Armengol también aplicará en su comunidad medidas de alivio fiscal que supondrán un ahorro de 40 millones para sus ciudadanos.

En un desayuno informativo organizado por Europa Press y patrocinado por la Fundación Ibercaja, Armengol ha tildado de "abuso" la decisión de Moreno de eliminar el Impuesto de Patrimonio en su territorio. Esta medida fue la que dio el pistoletazo de salida al debate fiscal que ha copado la actualidad en las últimas semanas, provocando que el Gobierno de Pedro Sánchez respondiera con una reforma fiscal y la creación del Impuesto de Solidaridad, que se aplicará en aquellas autonomías donde no se grave patrimonio. "Nos ha parecido un abuso absoluto lo de Andalucía, no me parece razonable", ha señalado. En este sentido, la mandataria balear también ha señalado a Ayuso al señalar que "puede quitar Patrimonio" por el "efecto de capitalidad", algo de lo que las Islas Baleares, ha añadido, no cuenta.

Eso sí, la presidenta no ha sido tan tajante con Puig. El principal barón del PSOE en la actualidad, al calor del anuncio de Moreno, también anunció una serie de rebajas fiscales que rompieron con el discurso oficialista de Moncloa y del partido, que entraron en el debate fiscal para defender la necesidad de no bajar impuestos en este contexto económico, marcado por el devenir de la guerra en Ucrania.

Armengol ha dicho que "siempre ha defendido muchísimo" la "autonomía" de las comunidades autónomas, por lo que ha insistido en que "respeta muchísimo" lo que haga "cualquier otro presidente de otra comunidad autonóma". Eso sí, ha dejado caer que la reforma del sistema de financiación autonómica -caducado desde 2014- debería tener en cuenta el "desfase" fiscal entre comunidades. "Hay que tener unos mínimos", ha añadido.

Con todo, cabe recordar que la propia Armengol también llevará a cabo rebajas fiscales en su territorio que supondrán un ahorro de 40 millones de euros elevando el umbral de las desgravaciones autonómicas desde los 25.000 euros hasta 52.800 euros en declaración conjunta -o 33.000 euros en declaración individual-.

Así lo anunció hace semanas durante el Debate de Política General de la Comunidad, donde sostuvo que se trata del paquete de deducciones fiscales más importante en la historia de Baleares. En marzo, la Comunidad subió un 10% algunas deducciones y ahora la subida de bonificaciones será "general y de más alcance". Al mismo tiempo, la presidenta anunció un aumento de los tipos en el impuesto de transmisiones patrimoniales para vivienda de lujo y la congelación de todas las tasas salvo la del juego.

El aumento "de vértigo" de la población

Durante el desayuno informativo, la presidenta balear también se ha referido a la polémica generada por el retraso en la tramitación de la Ley Trans, defendida por el PSOE y el PP y criticada duramente por Unidas Podemos. Según Armengol, para el PSOE "nunca puede ser un quebradero de cabeza garantizar derechos para los ciudadanos". En cualquier caso, ha opinado que la normativa se terminará aprobando.

Por otro lado, y respecto a las proyecciones de población recientemente publicadas por el INE y que situaba a las islas Baleares y a Canarias como las comunidades que experimentarán un mayor crecimiento relativo en los próximos 15 años, Armengol ha dicho que trabajará para dar la vuelta a estas predicciones, ya que cree que resultaría "insostenible". En concreto, según el INE, Baleares sumaría 300.000 habitantes hasta 2037, unas previsiones que ha considerado "de vértigo", ya que conllevaría graves problemas en cuanto a vivienda o medio ambiente.