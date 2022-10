Seguro que estos manteles individuales de cuero lavables, para cuando hay visitas en casa, te encantarán (¡y su precio también!)

Nadie quiere estropear su mesa del salón o comedor, por eso, colocamos manteles o hules impermeables para proteger la madera (o cualquier otro material de la mesa) de las manchas de comida, bebida, de los arañazos y de las altas temperaturas. Pero, a no ser que el mantel que elijamos sea muy bonito y pegue con la estética del comedor, nadie quiere tapar una mesa bonita en su salón. Por eso, la gran mayoría limpia y recoge el mantel a diario tras cada comida. No obstante, esta tarea puede cansar, por eso, desde 20deCompras te aconsejamos que te pases a los manteles individuales. Con una simple bayeta puedes limpiarlos y tienes que sacar cada día solamente aquellos que necesites (según los comensales), por lo que ahorraras mucho tiempo.

Además, la mayoría son impermeables, por lo que si derramas algo sobre la mesa no pasa nada y ¡antideslizantes!, por tanto, no peligrará tu vaso o plato de sopa. No obstante, si no sabes cuál elegir o dónde buscar, desde 20deCompras te recomendamos estos de la marca Morrols de cuero lavable, impermeables y antideslizantes. Son fáciles de limpiar, lo suficientemente grandes para cada comensal y vienen en este pack disponible en Amazon un total de seis manteles individuales.

¡Disponibles en siete colores distintos! Amazon

Lo mejor de estos accesorios de cocina es que son ecológicos, resistentes a las grasas, impermeables para comer a diario y, como no, resistentes al calor. Esto quiere decir que por mucho que quemen tus platos (aguantan hasta 80 grados centígrados), no pondrás en peligro la mesa de tu salón. Por otro lado, también son resistentes al desgaste, debido a su material de fabricación (cuero ecológico) y se secan muy rápido.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.