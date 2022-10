Billie Eilish confirma su romance con Jesse Rutherford con un apasionado beso

El amor ha vuelto a llamar a la puerta de Billie Eilish. La cantante, de 20 años, ha sido pillada besándose con su nuevo novio, Jesse Rutherford, por las calles de Los Ángeles, lo que confirma que se encuentra en un gran momento sentimental.

La pareja dejó al descubierto su complicidad con un apasionado beso y cogidos de la mano tras cenar en el restaurante La Mirch. Sin embargo, no es la primera vez, puesto que hace tan solo dos días ya tuvieron su primera cita nocturna, que disparó los rumores desde Universal Studios en el evento Halloween Horror Nights.

El afortunado de compartir planes con la artista es Rutherford, un conocido cantante y actor estadounidense de 31 años. Es el líder de la banda de rock alternativo The Neighbourhood, que tiene cinco discos y varios singles desde que comenzó su aventura en 2011.

oficialmente jesse rutherford y billie eilish estan juntos pic.twitter.com/0haRLpa65S — the nbhd latam (@nbhdlat) October 19, 2022

La cantante siempre ha llevado su vida amorosa de forma muy cuidadosa, tal y como confesó hace un par de años en Capital Breakfast With Roman Kemp: "He tenido relaciones y las he mantenido en privado. Incluso con la poca cantidad que he dejado ver al mundo, me arrepiento. Pienso en que la gente que ha hecho públicas sus relaciones y luego rompe con ellas genera la inquietud por saber cómo están".

Billie Eilish es la segunda novia conocida de Jesse pues anteriormente estuvo saliendo con la modelo Devon Lee Carson desde 2015 hasta 2021. Por su parte, entre las exparejas de la artista se encuentran Matthew Tyler Vorce o el rapero Brandon 'Q' Quentin Adams.