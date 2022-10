Las críticas al CIS de Tezanos no dejan de sucederse y, pese a que el político insiste en que sus encuestas no van en dirección opuesta al resto de sondeos demoscópicos, los colaboradores de los diferentes medios de comunicación opinan lo contrario.

Este jueves, El programa de Ana Rosa ha comentado las últimas declaraciones de José Félix Tezanos y los colaboradores de la sección de política no han podido evitar mostrar su rechazo a los resultados que arrojan las encuestas del CIS.

Tanto es así que, incluso, Ana Rosa Quintana ha comentado una anécdota con la institución: "A mí me ha llamado el CIS. Estaba en Andalucía, no te piden el nombre ni nada y me empezaron a hacer unas preguntas. En un momento determinado me dijeron: 'no, de su perfil ya tenemos muchos'. Y no me hizo la encuesta".

Por su parte, Joaquín Prat ha recordado a la presentadora que, por su condición de "periodista o comunicadora", está excluida de este tipo de encuestas. Sin embargo, Ana Rosa ha señalado que en ningún momento le preguntaron por su profesión ni por su identidad.