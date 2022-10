Pablo Motos responde a quienes creen que Nuria Roca presenta mejor 'El Hormiguero' que él

Este miércoles 19 de octubre, Antena 3 emitió una nueva entrega de El novato, el formato de Joaquín Sánchez. En esta ocasión, el protagonista fue Pablo Motos, presentador de El Hormiguero. El futbolista quiso saber cómo se había sentido Motos ante las numerosas críticas que comentaron que Nuria Roca presentaba mejor que él, algo que ocurrió cuando Motos estuvo de baja por COVID-19, tras 16 años de emisión.

"Todo el mundo empezó a decir que lo hacía mejor que yo, esto tiene que ver con la envidia por ver si fallas. Realmente, estaba preocupado porque yo tengo asma y no sabía si el covid me iba a pegar fuerte", dijo sobre un período en el que no llegó a estar ausente del todo, pues entraba cada uno de los 10 días que estuvo encerrado en El Hormiguero.

"El éxito te va a cambiar porque el éxito no viene nunca solo, viene acompañado de efectos secundarios no deseados como la envidia. Cuanto más éxito tengas, más envidia vas a tener a tu lado. Además, el éxito te abre las puertas de todo y todo el mundo te dice que sí. Eso muy goloso, pero te puedes despistar y empezar a levitar", dijo también sobre la fama.

El deportista también quiso preguntar lo que ganaba Pablo Motos. Sin dar la cifra, el presentador explicó que dependía del éxito. "Si te va bien, la tele paga muy bien. A una persona se le contrata por el talento, por lo rentable que es y por lo difícil que es de sustituir. Si tú en la tele llevas tanto tiempo como yo, que soy ya parte del paisaje, eres difícil de sustituir y eso vale dinero", aseveró.