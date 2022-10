El susto que se llevó Pablo Motos al inyectarse bótox por primera vez

Antena 3 emitió este miércoles 19 de octubre una nueva entrega de El novato, el formato de Joaquín Sánchez. En esta ocasión, el protagonista fue Pablo Motos, presentador de El Hormiguero. Entre otras cosas, Motos recordó el notable cambio de imagen que llevó a cabo hace tiempo. "Pensé que debía mejorar mi imagen, así que quería los dientes más blancos", narró.

De hecho, el comunicador decidió cambiarse los dientes un verano en un solo día, y al día siguiente fue a operarse de la vista. "Es una animalada", le dijo la dentista, según la cual lo habitual era alargar esta intervención durante dos meses, aunque Motos decidió hacerlo igualmente.

Como tenía planeado, al día siguiente fue a operarse la vista, una operación en la que se arriesgó a quitarse todas las dioptrías a pesar de tener un ojo vago. "Al día siguiente veía doble y de los nervios me había roto todos los dientes. Empecé a apretar y como el pegamento llevaba muy poco tiempo, me dejé algunos dientes para fuera y otros para dentro. Me quitaron lo de los ojos y veía a mi mujer y a mi mujer, veía doble", dijo.

Entonces, Pablo Motos regresó al oftalmólogo y le propuso esperar un mes o volver a operarse. El presentador decidió forzar la vista para adaptar el cerebro. Así consiguió ir centrando la vista hasta que volvió a ver bien. Asimismo, el presentador se fue al hotel macrobiótico para relajarse invitado por su mujer y decidió ponerse botox.

"Me empezaron a pinchar y yo sentía que se me inflaba la cara por dentro. Me dijeron que había quedado fenomenal y pensé 'mi mujer no se va a enterar de nada'", recordó. Sin embargo, al mirarse en el ascensor se vió 'chino' y no le funcionaba la cara, tal y como dijo.

"Yo me asusté, intentaba hacer gestos y no me iba la cara. El bótox te deja todo eso muerto. Estuve todo el verano tocándome para ver si me volvían las arrugas. En el inicio de esa temporada de 'El hormiguero' no me podía reír", concluyó.