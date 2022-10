Moreno se compromete a declarar el 4 de diciembre como Día de la Bandera Andaluza

"Yo creo en un poder andaluz". Así lo manifestó este miércoles el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en un coloquio mantenido con el fundador del Partido Andalucista y exalcalde de Sevilla, Alejandro Rojas Marcos, en la Casa museo de Blas Infante, con motivo de la presentación del libro sobre la historia del PA Por un poder andaluz.

Durante la charla, en la que ambos políticos se deshicieron en halagos el uno hacia el otro, Rojas Marcos planteó al líder del Ejecutivo autonómico que declare oficialmente el 4 de diciembre como Día de la Bandera de Andalucía, porque ese fue realmente "el día más importante de expresión del pueblo andaluz" y no el 28 de febrero, que en el Estatuto de Autonomía se recoge oficialmente como el Día de Andalucía. En respuesta, Moreno consideró que la propuesta tiene "sentido y, como las cosas que tienen sentido nos las tomamos en serio, pues es probable que salga adelante".

Moreno quiso dejar claro que se siente "andalucista" y que para él, la comunidad está por encima de su partido. En este sentido, agregó, quiere que el resto de España se dé cuenta de que Andalucía es una tierra "sólida, fuerte y capaz" que tiene mucho que decir en el presente y futuro de este país y de Europa. Y abundó en que el PA y Alejandro Rojas Marcos han sido fundamentales para que la comunidad "sea lo que hoy es".

Por su parte, el fundador del Partido Andalucista definió al presidente de la Junta como alguien "cercano" y quiso reconocer que el popular "no dudara" en acudir al acto celebrado en Coria del Río. "Esto es la alta política", dijo, y destacó que Moreno ha marcado un "camino". "Se te oye hablar y no te disfrazas de nada y se te nota un enamoramiento in crescendo por Andalucía", afirmó.