Liz Truss parece en un callejón sin salida. Llegó al poder en la primera semana de septiembre prometiendo ser la nueva Margaret Thatcher y menos de dos meses después de entrar por la puerta de Downing Street parece abocada a abandonarla. No ha parado de dar bandazos. Su promesa de las bajadas de impuestos drásticas y de un plan fiscal ambicioso cayeron como una losa sobre los mercados y se ha visto obligada a rectificar. ¿Su decisión? Cambiar de ministro de Economía: de Kwasi Kwarteng a un Jeremy Hunt que ya ha hecho una enmienda a la totalidad a esa hoja de ruta.

"Soy una luchadora, no una desertora", dijo la propia Truss este miércoles en la Cámara de los Comunes. Tras ella críticas de la oposición, pero no solo; también un gabinete muy inestable, del que ya se ha salido la hasta ahora ministra de Interior, Suella Braverman. Además, también renunció a su cargo Wendy Morton, responsable de mantener disciplina en el Partido Conservador y asegurarse que los diputados votan conforme a lo que pide el Gobierno. De momento, Truss se acerca al abismo tras unas semanas de completa inestabilidad. Su giro, dice, se da "pensando en el interés nacional". Pero la crisis, interna y externa... ¿puede acabar con ella?

En un principio, está blindada durante un año en el cargo. El Comité 1922 -que incluye a los diputados tories sin cargo-, que ya forzó la moción de censura contra Boris Johnson que derivó en su dimisión podría cambiar las reglas para que ese blindaje dejara de existir. Guillermo Iñiguez, doctorando en la Universidad de Oxford y analista de política británica explica a 20minutos que precisamente "la cuestión del comité es lo de menos porque en cuanto quieran cambiar las normas lo harán".

No obstante, Iñiguez no se moja demasiado sobre las fechas de su caída. "No parecía que fuera a ser inmediato, pero no me jugaría mucho dinero", asume el analista que, eso sí, reconoce que la primera ministra "podría haber ganado unos días poniendo a Hunt como canciller". Eso sí, si Truss cae "es para poner a otro primer ministro conservador, no pueden ir a elecciones con 30 puntos de desventaja" con los laboristas, ahora muy favoritos en los sondeos.

El analista, además, anticipa que el proceso no tendría que ser como el que llevo a Truss al poder frente a Rishi Sunak. Iñiguez apuesta "por un pacto entre los cuatro grandes nombres del partido", que son el propio Sunak, el ya mencionado Jeremy Hunt, Penny Moudrant y Ben Wallace "para repartirse los principales cargos del Gobierno". De esta forma todo sería mucho más ágil. De nombrar a un nuevo premier, sería el tercero en menos de un año y se ahondaría en una crisis política que el país ya vive desde que se convocara el referéndum del brexit en 2016.

Nadie esperaba que fuera a ser tan rápido. Ha durado veinte días

Liz Truss ya llegó al asiento de mando en unas circunstancias especiales y tuvo que vivir desde el principio en un escenario irrepetible, empezando por la muerte de la reina Isabel II, solo tres días después de que la conservadora tomase posesión. "Nadie esperaba que fuera a ser tan rápido. Ha durado veinte días", esgrime el analista, reduciendo casi a la nada la (falsa) estabilidad. "Se veía venir el cambio de ciclo con los laboristas, pero esta caída tan estrepitosa no la veía venir nadie ni tampoco la torpeza" de la gestión a nivel económico en plena crisis, termina. Incluso una encuesta de YouGov posiciona a Boris Johnson como el favorito para reemplazar a quien le sustituyó a él hace menos de seis semanas, pero Iñiguez descarta esta posibilidad. "Johnson ya estaba deseando irse".

Además, David Gómez, analista de El Orden Mundial, ve "complicado que llegue a más allá de Navidad", pero el problema, dice, "es que no hay un sustituto claro para ella". Todo el proceso requiere su tiempo, pero "va a caer porque es un clamor". Al contrario que Iñiguez, Gómez "no descartaría al cien por cien" la vuelta de Johnson aunque reconoce que "es muy complicado". Eso sí, "es la única figura con cierto atractivo dentro del electorado y el único que tiene la legitimidad de las urnas".

"Ir a elecciones sería un suicidio para los conservadores porque las encuestas vaticinan prácticamente su desaparición del Parlamento, y ahora tienen mayoría absoluta", expresa. "Apurarán por tanto todas las vías internas para llegar a las elecciones de dentro de dos años". La opción que queda, por tanto, es que el partido "elija al líder sin pasar por el proceso" de 'primarias' que aupó a Truss.