Los psicólogos aseguran que el menor con Asperger que fue víctima de una presunta agresión sexual no tiene capacidad de mentir

Los informes psicológicos sobre el menor con síndrome de Asperger que denunció haber sufrido acoso escolar y agresiones sexuales por parte de cuatro compañeros de un instituto de Vallirana, Barcelona, en 2018 constatan que no tiene capacidad ni de mentir ni de fabular.

El juzgado de menores número 6 de Barcelona ha proseguido este miércoles el juicio contra cuatro jóvenes acusados de acoso escolar y de agredir sexualmente, cuando tenían entre 14 y 15 años de edad, a un compañero de ESO del Colegio del Roser de Vallirana, que contaba entonces con 13 años.

La Fiscalía pedirá tres años de internamiento para los cuatro acusados, mientras que la acusación particular ejercida por la familia de la víctima solicitará cuatro años. En concreto, la acusación particular atribuye a los acusados delitos contra la integridad moral, agresión sexual y de violación a un menor de 16 años, mientras que la Fiscalía no aprecia la concurrencia de la violación pero sí los otros dos delitos.

La acusación particular, además de los cuatro años de internamiento, pide también una sanción de 85.000 euros a la escuela, como responsable civil, al considerar que no aplicó los protocolos contra el acoso escolar.

En la sesión de este miércoles, que se ha celebrado a puerta cerrada ya que los acusados eran menores en el momento de los hechos, han comparecido seis testimonios propuestos por la escuela, entre personal docente y técnicos de inspección de la Generalitat, según han explicado fuentes judiciales.

También se ha practicado parte de la prueba pericial, en concreto, los informes psicológicos realizados a la víctima, pedidos en su momento por la Fiscalía y la acusación particular. Los peritos psicológicos se han ratificado en su informe inicial, en el que se constata que la víctima, dado su trastorno, no tiene capacidad ni de mentir ni de fabulación.

La escuela indica que se activaron los protocolos antiacoso

Los testimonios presentados por la escuela han insistido en que se activaron y se cumplieron los protocolos contra el acoso, y dicen no tener conocimiento de que se cometieran en dicho instituto los otros hechos que se denuncian, en concreto, las agresiones sexuales.

Este jueves, último día del juicio que arrancó el martes, proseguirá con la pericial de los forenses, que debe determinar si el menor padece secuelas, y que también fue solicitada tanto por la Fiscalía de Menores como por la acusación particular.

Además, se presentará una pericial propuesta por la defensa de la familia de la víctima, con la que se pretende demostrar que el citado instituto no siguió los protocolos antiacoso, en contra del criterio de la escuela de Vallirana. El juicio terminará con las conclusiones finales de las partes.