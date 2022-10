Las disputas entre Isa Pantoja y Kiko Rivera se han convertido en algo constante entre los dos hermanos que, ahora dejando de lado los problemas entre el DJ e Isabel Pantoja, se centran en la deuda que este tiene con su hermana.

Este miércoles, Isa Pantoja ha aprovechado su puesto en el Club Social de El programa de Ana Rosa para dejar claro cuál es su opinión con respecto a la actitud desafiante de su hermano: "No sé si mi hermano debe dinero a Hacienda, pero a mí, sí", ha destacado la colaboradora, entre risas.

Tal como ha informado el matinal de Telecinco, el DJ asegura que es todo "mentira", intentando dejar claro que está saneado económicamente, pese a que la sanción de Hacienda aparece publicada en el BOE.

"Yo me alegro de que no tenga ninguna deuda con Hacienda porque ellos no son tan pacientes como yo", ha apuntado Isa Pantoja que, además, ha señalado que Kiko Rivera le debe más de 6.000 euros, aunque no ha querido decir la cifra exacta: "Él me dice que no me lo devuelve porque no le da la gana y que tengo que ir yo a su casa a pedírselo".

Isa también ha destacado que sus estudios en el Grado en Derecho le están viniendo muy bien para poder hacer frente a los continuos frentes: "Estoy enterada de más cosas y así ya no me tomarán por tontita. Una se forma y aprende". Por su parte, Bibiana Fernández ha asegurado que Isa ha escogido "la carrera perfecta para este entorno"

Irene y Kiko han dejado claro que no quieren saber nada acerca de Dulce, que afirmó que Rosales era "un lobo con piel de cordero". Lo mismo ocurre con Isa, quien ha señalado que la relación con su hermano es "inexistente". Con quien la pareja sí ha retomado el contacto es con Anabel Pantoja.

De la misma manera, Isa ha agregado que mantiene una buena relación con Anabel: "Tengo contacto con ella todos los días desde que operaron a Bernardo. La cosa está mejor, está estable. Ella ha venido a Madrid para su presentación de joyas, que es hoy. Ha dejado a Bernardo bien, que era lo que más le preocupaba".