La 'influencer' enferma de cáncer Elena Huelva, ingresada de nuevo con malas noticias: "Las cosas no están yendo bien"

Elena Huelva es muy sincera con sus seguidores. La sevillana, que comenzó su carrera en redes sociales en 2019 para visibilizar el cáncer y mostrar como es el día a día con la enfermedad, ha revelado que vuelve a estar ingresada.

La influencer lleva varios días necesitando ir y volver del hospital casi a diario, incluso pasando la noche allí, por un descenso de los glóbulos que no le permite seguir con la próxima ronda de quimioterapia para combatir el sarcoma de Ewing, que le diagnosticaron en 2016.

Con solo 20 años, no pierde nunca la alegría ni la esperanza. A pesar de ello, hace unos días desde el hospital confesaba su miedo por las últimas pruebas que debían realizarle.

"Tengo miedo, sí. Hay que saber aceptarlo", escribió: "Mañana tengo un PET TAC, y estoy un poco agobiada por los resultados, no están siendo muy buenos días, pero hay que confiar en que todo irá a mejor".

Y, trágicamente, el informe no ha traído buenas noticias. "Las cosas no están yendo bien, pero no nos quedaremos de brazos cruzados, hay que seguir adelante", ha asegurado.

Además, ha explicado que el dolor que la llevó al hospital está "controlado": "Lo importante es que no sufra, por eso estoy con morfina", ha comentado.

Un bache inesperado tras unos últimos meses únicos donde llego incluso a ser invitada al evento de influencers de la revista Forbes, donde se premió a las mejores personalidades de internet del año.