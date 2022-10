Las nuevas imágenes de Ana María Aldón tras las declaraciones de Patricia Donoso y la visita a urgencias de Ortega Cano han dado mucho que hablar, pues la diseñadora no llevaba puesta su alianza.

Los rumores de separación no han dejado de sucederse desde el comienzo del verano, cuando la pareja protagonizó varias discusiones y, finalmente, terminaron pasando las vacaciones por separado. Con la vuelta al colegio del hijo de la pareja, ambos han tenido que verse las caras de nuevo.

Tras las palabras de Ortega Cano asegurando que estaba dispuesto a luchar por su matrimonio con Ana María, los medios de comunicación han captado varias imágenes en las que el torero aún lleva puesta la alianza que simboliza el compromiso con la diseñadora.

Sin embargo, no ocurre lo mismo con Aldón, quien se habría desprendido del anillo que desde 2018 lucía con tanto orgullo. Desde el Club Social de El programa de Ana Rosa, Joaquín Prat ha señalado: "Hace tanto tiempo que no llevo alianza que me está empezando a apetecer".

Por su parte, Ana Rosa Quintana ha apuntado: "Yo la he llevado siempre y ahora no la llevo, igual es lo mismo que le ha pasado a Ana María, porque he adelgazado y me queda grande, así que me la he quitado. Ana María también ha adelgazado mucho".

El resto de colaboradores han señalado que, en ese caso, podría haber ido a un joyero para ajustarla y, así, poder lucirla, a lo que Quintana ha agregado que eso ya implica tener que ir al establecimiento: "Ya iré al joyero. Colgada la llevo muchas veces, pero las de mis padres".

Lecquio ha destacado: "Yo me la quité nada más salir de la Iglesia, lo primero por comodidad, y lo segundo para evitar conflictos. Imagina que tienes la alianza y, de repente, te la quitas. Ahí aparece un conflicto. Sin embargo, si te la quitas al salir de la Iglesia, no hay rumores ni problemas. A mí me resultaba muy incómoda".