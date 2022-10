Entrevista

Fernando Ferrando (Huesca, 1957) lleva toda a vida trabajando en energías renovables. Instaló su primera placa fotovoltaica en una caseta de la ONCE, en 1978, cuando la transición ecológica era poco menos que una quimera. Desde entonces ha sido testigo privilegiado, también desde puestos directivos en el ámbito de la sostenibilidad en Gamesa o Endesa, de una evolución que cree que no tiene marcha atrás, ni aunque termine la crisis actual. Cuando esto suceda y a diferencia de lo que pasó tras la crisis 73, nada será igual en el ámbito de la energía, porque asegura que "revoluciones" como la del autoconsumo o del coche eléctrico no tendrán vuelta atrás. Asegura que los discursos negacionistas pierden efecto al contacto con la realidad y que hoy día "no hay nadie" que discuta que el futuro son las renovables. Él se sitúa en el grupo de quienes piensan que también tiene que serlo el futuro frente a quienes ir "más lento".

Reclama ayudas, subvenciones e incentivos para que los ciudadanos las instalen y las utilicen y critica algunas medidas tomadas por el Gobierno, como los descuentos generales al carburante o las rebajas del IVA para todos. Cree que la 'excepción ibérica' ha funcionado pero se rebela contra la lentitud con la que la UE está actuando, en particular para separar el precio del gas de la formación del precio de toda la electricidad, que oculta el beneficio económico que suponen energías como la solar o la eólica.

Ferrando preside la Fundación Renovables y este martes moderará un debate que organiza junto con la Asociación Europeísta en el Ateneo de Madrid sobre la percepción que se tiene desde la sociedad civil de la transición ecológica. En lugar de preguntar a políticos con un discurso cuadriculado, se tratará de escuchar lo que tengan que decir los expertos de ámbitos muy vinculados al cambio climático y a la lucha contra el mismo.

En acto empezará a las 19.00 horas y en él intervendrán la socióloga Cristina Monge; Sagrario Monedero, que hablará desde Greenpeace del cambio climático; Marian Díaz Palacios, de FACUA, por parte de los consumidores; Mariano Sanz Lubeiro, para hablar desde CCOO de las oportunidades laborales que ofrece por ejemplo un sector como el de las placas fotovoltaicas en el que no hay instaladores suficientes, y Julio Díaz Jiménez, que como representante del Instituto de Salud Carlos III explicará las consecuencias del cambio climático sobre la salud, después de 3.4000 muertos en España este verano por las olas de calor.

¿En qué momento estamos por lo que respecta a las energías renovables?Combinamos dos situaciones perversas. Seguimos en emergencia climática y lo podemos ver en la ola de calor de todo el verano o fenómenos catastróficos cada vez más frecuentes y potentes. Las dos cosas están unidas. Si hubiéramos acelerado en la transición ecológica, nuestra dependencia de combustibles fósiles sería muy inferior. La Comisión Europea está acelerando la inversión pero lo hemos hecho muy lentamente. Las renovables son mucho más maduras y producen electricidad a precios muchísimo mas baratos que cualquier combustible fósil o la nuclear. En estos momentos no hay nadie que discuta que el futuro es de las renovables. La diferencia es que algunos decimos que también lo debe ser el presente y otros quieren un desarrollo más lento.

¿La crisis energética está ralentizando el proceso? El gas vuelve a ser un elemento clave.Todo lo contrario. La UE ha subido los objetivos [de generación con renovables], España va a subirlos, la apuesta del techo solar europeo es una realidad. El 75% de los fondos Next Generation es para digitalización y transición energética. Estamos pegando el apretón después de la invasión de Ucrania. Desde junio de 2021 vimos una cosa en los mercados que nunca había pasado. El precio del gas se separó de la correlación con el precio del petróleo. El segundo productor mundial y el primer productor de la UE, Rusia, estaba incrementando los precios, financiando una guerra. Lo vimos en junio de 2021.

Eso lo dice la Comisión Europea, el Gobierno… Pero entonces nadie dio la voz de alarma pública.La única reacción es que no se actuó. En España los precios empezaron a dispararse y se aprobó un decreto en septiembre de 2021 [que limitó a 67 euros Mwh el precio que las eléctricas pueden cobrar por la luz] donde se decía que había gente que estaba ganando muchísimo dinero y había que recortar sus beneficios. Fue fallido, estuvo mal hecho y en noviembre tuvieron que retrotraer muchas de las posturas porque había relaciones bilaterales que no se habían considerado.

¿Ha habido lentitud en la reacción de la UE y España ante la crisis energética que Moscú preparaba desde el año pasado?Total. Hemos sido lentos porque hay gente a la que le está yendo muy bien siendo lentos. Tenemos una doble moral: el gas es malo solo si viene de Rusia pero no de EEUU, que es el máximo beneficiario. La guerra es entre Rusia y la OTAN en el trasero de los ucranianos. El gas que viene de EEUU es de fraking, prohibido en la UE y que contamina seis veces más que el de gasoducto. Volvemos a la doble moral en nuestra forma de consumo: el Gobierno quiere erradicar el consumo de gas y nos da 20 céntimos de subvención a todos. ¿Esto frena el consumo? Me parece muy bien que a un transportista o alguien vulnerable se le ayude pero medidas de este tipo para todos… Una medida positiva es reducir el coste del transporte público. Si tú tienes un transporte público decente y en precio tenemos que utilizarlo. No fomentar el transporte privado.

Entonces, el descuento de 20 céntimos no debería ser para todos los ciudadanos.Creo que es un error que sea generalista. Igual que la reducción del IVA del gas y de la electricidad. Nosotros [la Fundación] pedimos una tarifa progresiva. Un primer tramo que sea un consumo energético vital, prácticamente gratis; un segundo tramo que se paga en precio, y un tercero y cuarto tramos, para que si consumes más porque tienes más poder económico, que se paguen mucho más caros. El IVA del primer tramo a 0%, el segundo al 10% y después al 21%.

¿No es impopular distinguir entre ciudadanos? ¿No tendrían mala venta en ese caso esas medidas entre la población?Algunas sí y otras no. Que un hogar vulnerable tenga un bien de primera necesidad como la electricidad gratuita hasta 1500 kwh, ¿por qué va a ser inasumible? O que si en lugar del consumo medio, 3.500 kwh, consumes 8.000, te los voy a cobrar el doble. A mí cuando se habla de un impuesto a las energéticas porque se están forrando me preocupa que cuando yo pongo ese impuesto es porque no he sabido hacer que no se forren. Es un reconocimiento de fracaso. Pensar que la gente no somos capaces de entender posicionamientos políticos creo que es llamarnos tontos.

¿Cómo percibe la manera en la que los políticos tratan a los ciudadanos en materia energética?Creo que en muchos casos no los tratan con respeto. En la mayoría de los casos es un paternalismo difícilmente comprensible. ‘Tú no te preocupes, yo sé los datos y yo te voy a cuidar’. Vamos a un modelo energético que nosotros llamamos la participación de la energía. El autoconsumo se está disparando hasta tal calibre que no llegan los instaladores. El modelo energético va hacia un modelo eléctrico, porque las renovables producen electricidad muy barata, y descentralizado donde consumidor tiene que tener capacidad para elegir. Que no nos traten como si fuéramos niños. Lo que anunció el Gobierno la semana pasada [la nueva tarifa de para comunidades de vecinos, un nuevo bono eléctrico para trabajadores con bajos ingresos y la ampliación del bono social] pronto veremos que nos hemos quedado cortos. Si hago un ingreso mínimo vital por qué no puedo hacer una tarifa social con una parte de energía que es un bien de primera necesidad. Francia está pagando dos tipos de IVA, la parte de energía con uno y la de potencia con otros.

Uno de los fines de la Fundación Renovables es concienciar a la sociedad sobre la transición ecológica. ¿El convencimiento actual no será más bien por una cuestión puramente económica que se pasará cuando amaine la crisis?La pregunta es curiosa. ¿Y si nos vamos para atrás? Antes decía que había que apostar por las renovables porque son sostenibles y cuidan el medio ambiente pero no eran rentables. Ahora a todo eso se une que son muchísimo más baratas. El primer problema que tenemos es que no percibimos que lo son porque el modo de fijación de precios nos da la más cara [por el sistema marginalista, en el que la energía más cara -el gas- marca el precio de todas]. Ahí hay algo que tu no percibes. Si mañana esto se normaliza y además de ser la más barata es la más sostenible, la gente lo va a descontar. Más si encima el autoconsumo va a seguir para adelante. Lo que significa que tú tengas placas en tu casa es que dejas de ser un consumidor pasivo a ser consumidor y productor. Y empiezas a ver que con tus hábitos de consumo tienes ventajas económicas, y que el vehículo eléctrico almacena electricidad que puedes comprar y vender. Lo vamos a convertir en natural como hemos convertido un teléfono móvil. Lo terminaremos haciendo a marchas forzadas por que ahora a la fuerza ahorcan. Esto va a suponer una aceleración del proceso de cambio.

Entonces, ¿hacía falta una guerra y el encarecimiento del precio de la energía para ello?En el 73 [crisis del petróleo] ya tuvimos una crisis y no aprendimos nada.

¿Cuál es la diferencia ahora, que las renovables son rentables?Ahí lo tienes. Mi primera instalación fotovoltaica la hice en 1978, un panel a una caseta de la ONCE en Huesca. Me costó 2.000 veces más cara de lo que me costaría ahora. La diferencia entre el año 1973 es que ahí no tenía alternativa. Ahora no solo tengo alternativa, es que es una realidad. La gran diferencia entre 1973 y 2022 es que las renovables son muchísimo más baratas sin crisis que las fósiles, que funcionan perfectamente y que vamos pasar de un sistema de oferta a la revolución de la demanda. Que tú, usuario, vas a modificar tus hábitos de consumo porque tienes señales para hacerlo, que vas a tener una placas fotovoltaicas en tu casa y un vehículo eléctrico, con el que se venda y compre electricidad.

El coche eléctrico es una de las acciones más directas que pueden hacer los ciudadanos. Pero sigue siendo más caro, sigue sin haber puntos de recarga suficientes…Estamos empezando. En Noruega, el 80% de todos los vehículos que se venden son eléctricos y tienen más petróleo que nadie. Pero han hecho una normativa en materia de impuestos y de facilidades. En España, en muchas ciudades en 2025 no se va a poder entrar con un vehículo diésel y en 2040 no se van a matricular más. Hoy tener un vehículo eléctrico para según que cosas es más rentable. Lo que hay que hacer es ayudar a las compras, sistemas de recarga que faciliten que en tu casa puedes cargar y descargar.

De la misma forma, ¿la gente sabe dónde tiene que ir para cambiar la caldera de gas por una bombas de calor?Falta publicidad, información y ahí los medios y nosotros como institución, el Gobierno, las comunidades… Una caldera de gas con respecto a una bomba de calor vale tres veces menos pero consume cuatro veces más. Una cosa es si la gente es capaz de entenderlo y otra si se lo hemos explicado. Escuchas la radio y ves que hay ofertas públicas del 40% de cambio de ventanas pues que paguen paguen para pasar a bomba de calor.

El Gobierno prepara exenciones fiscales para eso.Pero la gente ve más cuando a ti te dicen ‘te doy el 40%, que luego Hacienda te devuelve dinero’. Si el vehículo eléctrico tiene un IVA del 4% y el de combustión, un 21%, como usuario tengo un 17 puntos menos. Cuando yo estaba en Endesa [fue director de Sostenibilidad] en 2015 ofrecimos a los empleados que compraran coche eléctrico a cambio de que pudieran aparcar en la oficina. Vendimos el 10% de todo el año. La gente se cambió porque si ibas [a trabajar] con vehículo eléctrico sabías que tenías tu plaza. Fue un éxito descomunal, me quedé sin presupuesto en sostenibilidad.

¿Qué estímulos, qué empujoncitos, se deben dar ahora?Información, subvenciones directas a las bombas de calor, a cambio de calderas, para cambiar ventanas para aislamiento, al vehículo eléctrico, bajar el impuesto de matriculación, el IVA, subvenciones directas…

¿Cuánto calan los discursos que hablan de “fanatismo climático” o de “suicidio energético"?Creo que este verano hemos conseguido algo muy importante, que a la gente le dices que hay cambio climático y se lo cree. Cuando hemos pasado un calor horrible, vemos que cuando llueve ya no son cuatro gotas, sino que jarrea y van los coches arrastrados… El negacionismo tiene muy pocos visos y se mantiene a nivel político por Vox, que hablan de oídas. Son discusiones de gente como Trump, Bolsonaro que desgraciadamente salen porque hay una incultura irracional detrás. La gente se está concienciando, ya no vale decir que esto es todo una mentira.

