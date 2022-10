Ibai Llanos se sincera y asegura que está "teniendo unos días complicados" por el 'hate': "Me estoy replanteando varias cosas"

Ibai Llanos está teniendo unos días frenéticos en su vida personal y profesional. Desde que volvió de Nueva York, donde reconoció que no se sentía cómodo, tampoco ha parado en España y finalmente le ha pasado factura.

Así lo ha reconocido él mismo en sus últimos directos después de tener que hacer frente a varios días con muchos comentarios negativos en sus redes sociales.

La victoria del Real Madrid contra el Barcelona el pasado domingo, que el vasco comentó en su canal, ya le conllevó la llegada de miles de usuarios enfadados por el resultado. A eso, se sumó polémica por haber señalado que "fue difícil" elegir el equipo madrileño habiendo nacido en Bilbao.

El ‘palo’ de Alexia a Ibai Llanos 🤣🤣 pic.twitter.com/V1xsQlED8N — FCBSeny (@FCBseny) October 17, 2022

Por si fuera poco, durante la retransmisión del Balón de Oro, todo un éxito en audiencias, la futbolista Alexia Putellas le lanzó un zasca mientras la entrevistaba tras ganar la estatuilla: "Lo que tengo que hacer para que me entrevistes".

"He tenido una cantidad de hate insano", ha comentado Llanos mientras estaba directo, cansado con la situación: "Entiendo que forma parte de mi trabajo y hay días que se hace un poco complicado".

"El dinero no puede protegerte de ciertas cosas", ha recordado, asegurando que su éxito económico no es suficiente para poder defenderse de la avalancha de comentarios sin sentido. También ha señalado que, en realidad, todos los días recibe odio, pero no siempre puede soportarlo.

En otras declaraciones, ha asegurado que está teniendo "unos días un poco complicados", ya que también está renegociando con Twitch su futuro: "No sé muy bien cómo me encuentro últimamente. Sí que es cierto que me estoy replanteando ciertas cosas en general y la verdad es que no sé muy bien qué quiero hacer con mi vida".

"Sé que la vida me va de puta madre y que soy un privilegiado, siempre lo intento tener muy presente. Pero, bueno, hay veces que con eso no es suficiente. Supongo que los sentimientos no se pueden controlar", ha añadido un poco derrotado.

No obstante, Ibai es conocido por ser uno de los streamers más animados y divertidos de la plataforma y rápidamente sabe como entretener a todos sus seguidores.