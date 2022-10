Una pareja que perdió cuatro cupones premiados de la ONCE confía en que se los devuelvan y Griso responde: "¡Uf, qué fe!"

Comprar cupones de la ONCE es un gesto bastante habitual entre los ciudadanos de nuestro país que, más allá de buscar una recompensa económica, tratan de ayudar a una de las organizaciones más longevas.

Este miércoles, Espejo Público ha contactado en directo con Amalia y Manolo, un matrimonio de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) que compró cinco cupones de la ONCE que, después resultaron estar premiados. Antes de saber que estaban premiados, Amalia regaló uno de ellos al camarero del bar, al que les une una gran amistad.

La pareja perdió los cupones y, con ellos, los 80.000 euros que les habían tocado. "El día que me enteré del premio me lo tomé normal. Me alegré por el camarero al que Amalia regaló el cupón porque él lo necesitaba", ha señalado Manolo.

Tanto Amalia como Manolo han destacado que confían en la buena voluntad de las personas y que si alguien encuentra los cupones, se los devolverán, a lo que Susanna Griso ha respondido: "¡Uf, qué fe!". El matinal también ha contactado con Sergio Llera, jefe de juego de la ONCE en Cádiz, quien ha destacado que los cupones de la ONCE no pueden cobrarse si no se presentan.

Sin embargo, el abogado Joaquín Moeckel ha apuntado que hay una sentencia del Tribunal Supremo del año 2012 en el que se reconoció el derecho al cobro de un premio de la ONCE después de que los ganadores hubieran extraviado los cupones. El letrado ha señalado que los requisitos para el cobro serían que Amalia y Manolo acudieran al juzgado con la persona que les vendió el cupón y con algún testigo que acredite la venta.

Además, la ONCE deberá esperar a que expire el plazo para el cobro de los cupones premiados y, si se comprueba que faltan cuatro cupones por cobrar, se daría por supuesto que son los de Amalia y Manolo.