Ayuso destinará 150 millones de euros más para mejorar las residencias de mayores

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que aprobará una partida de 150 millones de euros más para mejorar las residencias de mayores en la región en los próximos presupuestos regionales, que su Gobierno debe presentar antes del final de mes.

"Nunca se ha dado tanto dinero a las residencias y lo seguiré haciendo porque, además, creo que es lo suyo, pero siempre será poco para la oposición", ha señalado Ayuso en una entrevista en Espejo Público, en plena ofensiva parlamentaria de la oposición sobre lo sucedido con las residencias de mayores durante la pandemia del coronavirus.

La líder regional ha criticado que "no es bueno trocear la verdad para políticamente" llevarles "al desgaste" porque considera que el daño no se le hace a ella, sino que se está haciendo a "mucha gente", al remover "algo que no va a dar una solución".

Desde su gabinete, han informado justo al finalizar su entrevista de que este incremento de 150 millones supone que el presupuesto en las mismas para 2023 supondrá un incremento del 23,9%, es decir, 230 millones más que lo que recibían tras la pandemia (41,9%).

Para que esta medida se haga efectiva, Ayuso tendrá que sacar adelante sus próximos presupuestos, los últimos de la legislatura, para lo que necesita que Vox, al menos que se abstenga en la votación. A pesar de las diferencias después de que la formación que lidera Rocío Monasterio haya resucitado la idea de crear una comisión de estudio sobre las residencias en la Asamblea, la 'popular' ha asegurado que este asunto no interferirá en las negociaciones.

"Yo lo de las residencias, no lo mezclo con nada más. Es un sinsentido lo que se ha hecho con esto", ha afirmado Ayuso.