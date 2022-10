El siniestro ritual tras el asesinato de Lola: la sospechosa confesó que la asfixió y bebió su sangre, pero después dijo que fue "un sueño"

Dahbia B., la principal sospechosa del asesinato de Lola Daviet, la niña de 12 años encontrada degollada dentro de una maleta de plástico en el patio de su edificio del distrito 19 de París, relató este lunes con frialdad ante un juez el infierno que hizo vivir a la pequeña antes de acabar con su vida.

Mientras declaraba, la sospechosa hizo "declaraciones fluctuantes, oscilando entre el reconocimiento y la disputa de los hechos", según informó este lunes en un comunicado de prensa citado por el diario Le Monde, la fiscal Laure Beccuau. Sin embargo, después de contar detalladamente las atrocidades por las que hizo pasar a la víctima se retractó. Afirmó que "contó un sueño y no la realidad" y argumentó que "fue capaz de defenderse de un ataque con arma blanca mientras luchaba contra un fantasma".

Según la investigación, la presunta asesina "arrastró" a Lola hasta el piso de su hermana, quien vive en el mismo edificio que la familia de la víctima. La obligó a bañarse y abusó sexualmente de ella. "La agarré del pelo, le metí la cabeza entre las piernas (...), tuve un orgasmo", citó el medio francés Europe 1.

Después la asfixió, se tomó un café, comenzó a escuchar música y procedió a descuartizar el cuerpo con un cuchillo. La cabeza de la menor apareció casi desprendida de su cuerpo. Además, la mujer admitió haberse bebido la sangre de la niña tras ponerla en un botella. Sin embargo, la policía no ha encontrado ninguna prueba que lo confirme. Finalmente colocó el cuerpo dentro de la maleta de plástico que fue encontraba por un sin techo de 42 años.

Según el documento divulgado por la fiscal y citado por Le Monde, Dahbia B. "no mostró empatía hacia la víctima". Los investigadores le mostraron imágenes del cuerpo sin vida de Lola y ante ellas expresó que "no le daban ni frío ni calor". Agregó que ella también fue violada y que vio morir a sus padres. No obstante, en el documento también se menciona "la increíble facilidad para actuar" que tiene la sospechosa.

Según las declaraciones a los medios franceses realizadas por varios vecinos, Dahbia presentó un comportamiento extraño el día del asesinato, que podría indicar el padecimiento de algún problema psicológico.

"Sin peligro psíquico"

Sin embargo, la primera evaluación que se le realizó estando bajo custodia policial concluyó que no había "peligro psíquico inminente" y por este motivo fue declarada apta para ser interrogada. Sin embargo, posteriormente se le realizarán más exámenes para averiguar si sufre algún trastorno.

Dahbia B., acusada de "asesinato de una menor de 15 años" y de "violación con tortura y actos de barbarie", fue encarcelada en un centro de detención preventiva.

La mujer de 24 años nació en Argelia en la primavera de 1998 y llegó a Francia en 2016 con un permiso de residencia de estudiantes. Dos años más tarde fue víctima de violencia, según afirmó este martes el ministro de justicia francés Eric Dupond-Moretti.

El 21 de agosto fue detenida en un aeropuerto por no tener permiso de residencia y por este motivo se le impuso la obligación de salir del territorio francés. No obstante, al carecer de antecedentes penales, fue puesta en libertad con la condición de que dejara el país y retornara a Argelia en los siguientes 30 días, según explica Le Monde.

Al momento de su detención, Dahbia no tenía alojamiento, trabajo ni recursos y de vez en cuando se alojaba con su hermana.