Laura Escanes se enfrenta a los comentarios machistas tras su ruptura con Risto Mejide y asegura que está "todo bien"

Desde que Risto Mejide y Laura Escanes anunciaron su separación, la influencer recibe continuamente numerosos comentarios machistas en las redes sociales. Muchos se han referido a ella como una persona con muchos planes y salidas, además de asegurar que el publicista está haciendo de canguro de su propia hija.

Harta de tanta crítica, Escanes se ha enfrentado a ellas a través de sus redes sociales. "Sé que no debería contestar a este tipo de cosas, pero siento una impotencia increíble... No tengo que dar explicaciones de nada sobre cómo nos estamos organizando como familia, faltaría más", comenzaba diciendo la influencer en su Instagram.

Laura ha continuado dando un alegato sobre los comentarios machistas: "¿Por qué solo me llegan mensajes a mí sobre mi hija? ¿Por qué la gente no se alarma cuando ve a un padre salir o viajar por trabajo? ¿Por qué me estoy llevando todos los titulares machistas yo? Me voy a ahorrar lo que pienso".

'Storie' de Laura Escanes. lauraescanes / INSTAGRAM

Esas críticas han llegado precisamente después de que Laura Escanes acuda al cumpleaños de su amiga María Pombo. Tras él, la influencer confesó a la prensa que está "todo bien" después de su ruptura con Risto.

Además, también se pronunció sobre los hombres con los que se le ha relacionado desde entonces: "Se dicen tantas cosas...". Y no solo eso, puesto que también ha reivindicado el derecho de pasar página.

"Al final la vida sigue para todo el mundo. Para Risto, para mí, para todos", confesó con sinceridad antes de asegurar que entre ellos existe una relación muy cordial por el bien de la pequeña Roma.