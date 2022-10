Un diputado del PP en Cantabria, a una del PRC: "Esto hay que mamarlo y tú habrás mamado otras cosas"

La Secretaría de la Mujer del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) ha pedido al diputado regional del PP en Cantabria Pedro Gómez y al propio Partido Popular que pidan disculpas por la intervención "machista y fuera de lugar" que protagonizó Gómez este lunes en el Parlamento cántabro, cuando le dijo a la diputada del PRC Ana Obregón: "Esto hay que mamarlo y tú habrás mamado otras cosas".

Gómez se expresó en esos términos durante un debate sobre una moción del PP relativa a la situación del lobo en la comunidad, y a "los problemas que está originando a los ganaderos" cántabros la inclusión de este animal por parte del Gobierno central en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).

Durante su intervención, el diputado del PP Pedro Gómez criticó que el PRC "haya cambiado las ferias ganaderas por las agroalimentarias, porque le gusta más al señor Revilla pasar por los puestos de los quesos y los sobaos porque lo vende mejor", en alusión al presidente autonómico y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla.

Gómez añadió entonces que, mientras que él lleva "30 años" acudiendo a ferias ganaderas, la diputada del PCR Ana Obregón "no sabe de lo que está hablando". "Lo que no es normal es que vaya la señora Obregón, porque, evidentemente, como no sabe de lo que está hablando... Porque no sabe... Hay que saberlo, hay que mamarlo, y tú no lo has mamado nunca. Habrás mamado otras cosas, pero esto no", le espetó a la diputada.

"Cuando el PP disputa a VOX el espacio de la ultraderecha al final siempre atacan a las mujeres."

"Cuando el PP disputa a Vox el espacio de la ultraderecha al final siempre atacan a las mujeres", aseguró Pablo Zuloaga, vicepresidente del Gobierno de Cantabria y secretario General del PSOE en la comunidad, en un mensaje en Twitter en el que compartió un vídeo con la intervención de Gómez. "Intolerables e inadmisibles las declaraciones. Las mujeres, las diputadas irán a las ferias o a los mercadillos cuando quieran, no cuando ustedes den permiso", agregó.

Por su por su parte, el PP de Cantabria negó, a través de un mensaje también en Twitter, que las palabras de Gómez tuviesen que ver "con una cuestión de género". "La manipulación de la izquierda no tiene límites y se desmonta sola con la verdad", añadió.

"La manipulación de la izquierda no tiene límites y se desmonta sola con la verdad."



"Aquí el vídeo real de lo que pasó ayer en el Parlamento de Cantabria, que no tiene nada que ver con una cuestión de género."



"Lecciones a @populares ni una"

En la moción del PP que se debatía en la sesión —apoyada por el resto de la oposición (Ciudadanos, Vox y la diputada no adscrita Marta García), y que fue rechazada al votar en contra el PSOE y el PRC— se instaba a Revilla, a dar un "ultimátum" al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y cesar a los cuatro consejeros del PSOE en el Gobierno de Cantabria si antes de dos meses no se iniciaban los trámites para sacar al lobo del LESPRE.

En el pleno, el PP acusó al partido regionalista de ser "rehén" del PSOE y "más que cómplices" de lo que está ocurriendo. "Siento bochorno y pena de escucharles", dijo Pedro Gómez. "Es un peaje que tienen que pagar por el pacto", afirmó por su parte el portavoz popular, Íñigo Fernández.

En defensa del Ejecutivo autonómico y de los partidos que lo sustentan, y en contra de la propuesta del PP, se pronunciaron la propia diputada regionalista Ana Obregón y la portavoz del PSOE en la Cámara, Noelia Cobo. "¿Rompiendo el pacto de Gobierno, el lobo deja de matar?", preguntó Obregón, quien también advirtió a la oposición de que, aunque el PRC y el PSOE rompan en Cantabria, la socialista Teresa Ribera seguiría siendo ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que es la que tiene la competencia de decidir si mantiene o saca al lobo del LESPRE.