Stefany, a José Antonio en 'First dates': "Mi postre de la cena eres tú"

Nada más verse Stefany y José Antonio en First dates, saltaron chispas, pero para bien. Y es que su cita de este martes en el programa de Cuatro tuvo un final muy feliz para ambos.

"Soy una mujer explosiva y extrovertida. Yo soy yo, y cómo yo, ninguna. Tengo muchas ganitas de encontrar el amor. Lo he intentado con aplicaciones de ligoteo, pero solo he encontrado hombres pasajeros y eso no lo quiero", le contó la cartera a Carlos Sobera.

Stefany, en 'First dates'. MEDIASET

También le explicó que "soy madre de una niña, pero no me importaría aumentar la familia. Busco a un hombre divertido, con marcha e ímpetu, tiene que aguantar mi fuego. Soy explosiva".

Su cita fue José Antonio, que comentó en su presentación, a pesar de los nervios, que "me comparan con Kiko Rivera, debe de ser porque tenemos la misma cabeza".

En la cena, el granadino le contó que buscaba una relación seria porque llevaba dos años sin pareja. Y añadió que le gustaba la playa y las motos. Al escucharle, Stefany se sorprendió.

Stefany y José Antonio, en 'First dates'. MEDIASET

Y es que no se podía creer que fueran tan iguales y estaba hasta asustada: "Tengo a mi espejito delante", admitió. Ella le contó que había tenido una relación larga, que tenía una hija y que su sueño era casarse porque todavía se sentía bella y joven.

El postre se lo tomaron en el reservado, donde la temperatura comenzó a subir cuando la comensal comenzó a besar en el cuello a José Antonio: "Mi postre de la cena eres tú", le dijo la venezolana.

Stefany y José Antonio, en 'First dates'. MEDIASET

Al final, Stefany sí que quiso tener una segunda cita con José Antonio porque "es muy lindo, puedo ver en él que tiene buenos sentimientos". El granadino, por parte, también deseó volver a verse: "Me gusta mucho su forma de ser".