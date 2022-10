Orestes se convierte en el concursante con más participaciones en la historia de 'Pasapalabra'

Orestes sigue haciendo historia en Pasapalabra. El burgalés superó este martes a Pablo Díaz al sumar su participación número 261 en el concurso de Antena 3 (donde ha acumulado 160.200 euros).

"Este aplauso tiene que ser especial. No es que haya roto el récord, es que es, ahora mismo, el concursante de toda la historia de Pasapalabra que más tiempo lleva concursando", comentó Roberto Leal antes de presentar a Orestes.

Roberto Leal, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

El burgalés le contestó que "gran parte del mérito de lo que he conseguido se lo debo a una persona que es como mi mentor en esto, que estuvo en mis inicios hace años".

"Me dejó como una reflexión que caló en mí, que confió y configuró mi actitud deportiva, el aguante, el estar siempre concentrado, tener tesón en las malas rachas para superarlas", explicó.

Añadió que "si hay que estar meses y meses se está alegre, disfrutando con el camino. Se trata de Jero Hernández de Castro. Con él, con Jaime y con Rafa son con los que más tiempo he estado".

Leal señaló que "como presentador me lo pones muy fácil, me río mucho contigo porque hay algunos chistes que sí, otros que no, pero por lo demás, todo maravilloso. Es un placer haberte conocido".